La cultura minera, a exame: Llangréu acueye les primeres xornaes de la cátedra afalada pola Universidá y el Principáu

Foi'l marzu pasáu cuando'l Gobiernu del Principáu d'Asturies, al traviés de la conseyera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, y l'Universidá d'Uviéu, col so rector Ignacio Villaverde a la cabeza, anunciaben la creación de la Cátedra de la Cultura Minera. Un espaciu d'investigación y divulgación, del que yá empiecen a vese los sos resultaos. Y ye qu'esta mesma selmana, concretamente mañan xueves 6 y pasáu vienres 7 de payares, la llangreana Casa de la Buelga va acoyer les I Xornaes de Cultura Minera, entamaes dende la mesma cátedra.

Van ser dos díes d'intensa actividá, con charles y conferencies que van tomar les incontables árees de les que se compon esa cultura minera, y que van dende la mesma esplotación del carbón al legáu gastronómicu que dexa esa forma de vida qu'a lo llargo de les décades foi'l sustentu de munches families na cuenca central asturiana.

Depués de la recepción de los asistentes, el primeru en falar va ser el mesmu direutor de la Cátedra de la Cultura Minera, Jorge Muñiz, doctor y responsable del departamentu d'Historia de la Universidá d'Uviéu. Esta primer xornada va tar enllena d'intervenciones, cola participación de José Manuel Rodríguez Álvarez, que va falar de "Sócrates Quintana y les sos representaciones mineres", María Fernanda Fernández, que va llevar a los asistentes al pobláu mineru de Bustiello o Juan Carlos Aparicio, con una charra sobre los campos de carbón de Mariano Moré.

Pela tarde, nesa primer xornada, ponentes como Eva María Trescastro, Miguel Pérez de Perceval, Alfonso García Rodríguez, Mónica García Cuetos, Virginie Malolepszy, Rubén Vega , o'l direutor de Relaciones Institucionales d'Hunosa, Gustavo Martínez Pañeda, van ufiertar delles conferencies sobre los archivos históricos, la empresa pública o'l legáu culinariu que dexa la minería.

Segunda Xornada

El vienres va haber más conferencies: Fernando Cuevas (enfermedaes mineres), Irene Díaz (sentíu de pertenencia a la comunidá), Xulio Concepción y Luis Aurelio González, (toponimia) o lliteratiura mienera. Amás, tamién va haber dos meses d'investigadores mozos, nes que se va falar, ente otres temes, de la relixón, l'ociu o la sociabilidá, lo mesmo que del papel de la muyer na minería, la identidá minera o la cultura.

Esi vienres, l'escritor Benigno Delmiro Coto va falar de "La lliteratura minera". Una mesa redonda sobre la "figura del mineru" na lliteratura va cerrar les xornaes.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"