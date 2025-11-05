Publícase un nuevu númberu, correspondiente al mes d'ochobre, de la revista "Lletres Asturianes"

L'Academia de la Lingua Asturiana anunció'l vienres pasáu que yá ta disponible la edición d'ochobre de la publicación "Lletres Asturianes", revista semestral que publica trabayos científicos sobre la llingua y la lliteratura asturianes.

Les exemplares pueden consultase na plataforma REUNIDO de la Universidá d'Uviéu y tamién na páxina web de l'ALLA, asegurando l'accesu tanto a investigadores como al públicu xeneral.

El númberu 133 de Lletres Asturianes, correspondiente al mes d'ochobre del añu 2025, agospia artículos qu'estudien aspeutos paleográficos, sintáuticos, traductolóxicos y lliterarios, amás de perspeutives de xéneru.

"Estes contribuciones, de gran valir, faen por enanchar el corpus de la publicación y de los estudios sobre la llingua y la lliteratura asturianes", diz l'ALLA.

La publicación, que s'asoleya dende 1982, afita'l so papel como referente na investigación y divulgación del patrimoniu llingüísticu y lliterariu asturianu.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"