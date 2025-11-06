La industria asturiana crez magar el pinchazu d'una de les sos principales rames

La producción industrial crez n'Asturies y ello magar los golpes de la guerra comercial entamada por Estaos Xuníos, que tuvo como principal víctima'l sector de la fabricación de los productos metálicos, con grandes compañíes como Windar negociando axustes de plantía.

L'índiz de producción industrial d'Asturies (IPIA), qu'ellabora la Sociedá Asturiana d'Estudios Económicos ya Industriales (Sadei), creció'l 1,3% nos trés primeros trimestres del añu. Nel últimu mes analizáu, el de setiembre, el crecimientu añal foi del 2,8%, calteniendo la tendencia alcista de los meses precedentes.

Según l'analís de Sadei, el comportamientu positivu tuvo marcáu pola solidez de les actividaes del sector de la metalurxa (5,6% de crecimientu), que se vio acompañada por una evolución positiva de la mayor parte del restu de rames d'actividá, especialmente intensa nos casos d'alimentación, bebíes y tabacu (11,7 %), industria químico (11,6 %) –en parte condicionada por cambios nes feches de les paraes braniegues de delles plantes relevantes– y otres industries manufactureres (10,4%). A elles axúntase'l fuerte incrementu esperimentáu por segundu mes consecutivu nel suministru de gas natural, que sostien los valores de la rama d'enerxía eléctrica y gas (1,4%), qu'esperimentara nos últimos tiempos fuertes retrocesos. Hai que tener en cuenta que'l pasáu mes de xunetu rematáronse, por parte d'EDP y Corporación Masaveu, les obres de conversión del grupu 2 de la central térmica d'Aboño y que, de magar, dexó de consumir carbón y agora utiliza gas. Amás, por cuenta de les midíes pa evitar nuevos apagones, les centrales de gas tán esperimentando un repique de producción n'España y el pasáu mes foi la teunoloxía con mayor xeneración.

Nel llau negativu de la producción fabril d'Asturies destaca la cayida de la rama de fabricación de productos metálicos (-15,6 %), que protagonizara meyores a lo llargo de los últimos meses y que, según destaca Sadei "ye la principal víctima del rumbu tomáu en política económica pola alministración d'EE XX, al provocar la cancelación de dellos proyeutos d'instalación de parques eólicos nesi país, lo que, axuntao a la competencia asiática, llevó a una de les principales empreses de la rama a presentar un ERE pa la salida d'unos 70 trabayadores". Los analistes de Sadei refiérense a Windar y amesten qu'esa debilidá na fabricación de productos metálicos treslladóse tamién a la siguiente rama del conglomeráu metalmecánicu, el de la industria tresformadora de los metales, que rexistró una leve cayida del 0,4%.

