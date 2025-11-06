L'Academia de la Llingua Asturiana entamó la 43 edición de les sos Xornaes Internacionales d'Estudiu

Les Xornaes Internacionales d'Estudiu de l'Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) entamaron el martes pasáu la so edición númberu 43 nel Edificiu Históricu de la Universidá. Tienen una duración de tres díes, con actividaes académiques hasta esti xueves, amás de conferencies, comunicaciones y presentaciones.

Los tres conferenciantes programaos pal primer día fueron Juan Carlos Moreno Cabrera (Universidad Autónoma de Madrid), que presentó "El asturiano y la dialectología españolista"; Xulio Viejo Fernández (Universidá d'Uviéu), qu'echó una güeyada "Dende l'Ástura hasta la mar: entrar n'Asturies al traviés de la toponimia"; y Hugo Carbonnelle (Sorbonne Université), que faló de "Los sufixos asturianos '-ón1', '-on2' y '-ón3': una historia del morfema protorrománicu /-'on-e/".

El miércoles pudieron escuchase les conferencies de Pascual Riesco Chueca (Universidad de Sevilla), sobre'l "Léxico diferencial al sur del Duero: pervivencia y sustitución"; y de Javier Giralt Latorre (Universidad de Zaragoza), que buscó les "Afinidades entre la toponimia mayor asturiana y aragonesa".

Esti xueves tán programaes les conferencies de Jairo Javier García Sánchez (Universidad de Alcalá), alredor de los "Resultados del latín sursum, con 'sub-', en la toponimia hispánica"; y d'António Bárbolo Alves (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro) que, en coautoría con Henrique Manuel Pereira (Universidade Católica Portuguesa), va presentar "Guerra Junqueiro i l mirandés: ancontros i zafios lhenguísticos i culturales".

Con un pesu destacáu dientro del programa, les diez comunicaciones previstes van presentáronse en cinco meses a lo llargo de les Xornaes. Los temes, bien estremaos, van dende'l Nueu Canciu Astur a la lliteratura asturiana na emigración cubana, pasando pela traducción o l'estudiu etimolóxicu.

Dos presentaciones completaron estes Xornaes. Ana María Cano González y Carlos Lastra López van amosar el conteníu de los númberos más nuevos de les revistes Lletres Asturianes y Ciencies: Cartafueyos Asturianos de Ciencia y Teunoloxía. Pel so llau, Claudia Elena Menéndez Fernández y David Guardado Diez presenten los "Nuevos proyectos lexicográficos de l'Academia de la Llingua Asturiana: estáu actual y perspectives de futuru".

