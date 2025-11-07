Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asina foi la meyora del abellugu Vega d'Urriellu, nos Picos d'Europa, que costó 369.000 euros

Les obres, financiaes con fondos europeos, permitieron anovar el sistema de tratamientu d'agües residuales y afayalu a los estándares de calidá del parque nacional

Principáu d'Asturies

Ramón Díaz

Sixto Cortina (Traducción)

Arenas (Cabrales)

L'abellugu Vega d'Urriellu, nel corazón del parque nacional de los Picos d'Europa, vio meyoraos los sos equipamientos. La Conseyería de Movilidá, Cooperación Local y Xestión d'Emerxencies remató les obres de meyora y anovación integral del sistema de tratamientu d'agües residuales del inmueble. Pa ello, meyoráronse los equipamientos ya incrementóse la so eficiencia, de la que s'afayaron a los estándares requeríos pa un parque nacional.

L'actuación, financiada al traviés del Plan de Recuperación, Tresformamientu y Resiliencia con fondos del programa NextGenerationEU, traxo una inversión de 369.429 euros.

Operarios durante la ejecución de las obras.

Operarios na execución de les obres. / P. A.

Adecuación paisaxística

En concretu, el Gobiernu d'Asturies instaló un nuevu colector xeneral pa captar les agües procedentes del abellugu y equipos prefabricaos de depuración. Tamién s'encuriosó una zona del entornu del abellugu pa facilitar la infiltración al terrén de les agües yá depuraes. Amás, remocicóse'l sistema de captación y almacenamientu, una actuación que l'Executivu autonómicu xulga "fundamental" con vistes al periodu braniegu, cuando l'abellugu recibe mayor cantidá de visitantes.

Porteo de materiales hasta la vega de Urriellu.

Acarretáu de materiales hasta la vega d'Urriellu. / P. A.

Los trabayos completáronse cola restauración de la zona na que s'alluguen los nuevos equipos de depuración. Según el Gobiernu asturianu, con esta adecuación paisaxística consiguióse "integrar dafechu l'actuación nesti emblemáticu espaciu". A lo llargo de les obres, el tresporte féxose acarretando los materiales n'helicópteru, por cuenta de l'altitú y la dificultá que supon llegar a esti equipamientu per otres víes.

Meyora de la calidá de les agües

L'abellugu ta asitiáu a unos 1.960 metros d'altitú, a los pies del Picu Urriellu. Les obres desenvolviéronse en coordinación cola Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, que ye'l departamentu encargáu de xestionar los abellugos.

"Los trabayos meyoren bultablemente la calidá de les agües nuna redolada protexida que tien, amás, una hidroxeoloxía bien singular. La vega d'Urriellu tien una llarga tradición de deportes de montaña, y l'adecuación del abellugu garantiza'l futuru del equipamientu en condiciones de sostenibilidá y respetu ambiental", rescampló'l Gobiernu del Principáu.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

TEMAS

Asina foi la meyora del abellugu Vega d'Urriellu, nos Picos d'Europa, que costó 369.000 euros

