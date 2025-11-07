Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asturies rexistra la tasa de tumores más alta del país

Álvaro González Franco, Yolanda Calero, Borja Sánchez, Alfredo Canteli y Julio González Zapico, nel salón d'actos del HUCA.

Álvaro González Franco, Yolanda Calero, Borja Sánchez, Alfredo Canteli y Julio González Zapico, nel salón d'actos del HUCA.

Sixto Cortina (Traducción)

Los participantes na primer xornada de la Selmana Contra'l Cáncer d'Asturies 2025 sorrayaron esti día l'oxetivu d'algamar una tasa global de supervivencia del 70 por cientu nel añu 2030. El programa diseñáu pola Asociación Española Contra'l Cáncer tuvo dedicáu esti día a la investigación. Asturies rexistró en 2024, por cuartu añu consecutivu, la tasa más alta de cáncer de tol país, con una incidencia de 746 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Nel Principáu diagnosticáronse l'añu pasáu 7.527 cáncanos (101 más qu'en 2023).

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

Asturies rexistra la tasa de tumores más alta del país

