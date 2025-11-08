Un grafiteru corveranu, nomináu a meyor mural del mundu por una obra en San Xuan de Nieva

L'artista corveranu José Poch, consideráu ún de los meyores grafiteros del momentu, foi nomináu a meyor mural del mundu por una obra que puede vese en San Xuan de Nieva, al pie del Espaciu Portus. Pa llograr el reconocimientu, al corveranu faen-y falta votos; cuantos más, meyor. "¿Ponemos Avilés nel top mundial?", afala'l grafiteru a participar nel concursu dende les sos redes sociales. El mural en cuestión puede visitase dende ochobre pasáu: ye'l mural "Manes de Nieva, Nuedos y mar".

Na presentación del trabayu participó nel so día l'autor, "Poch", y una representación de l'asociación de vecinos de L'Atalaya de Xagó encabezada pol so presidente, Luis Sousa. Tuvo tamién la conceyala de Turismu y presidenta de la Mancomunidá Comarca Avilés que rescampló qu'esti nuevu elementu ta llamáu "a que más xente s'avere a ver esti entornu gracies a los paseos en barcu pela ría d'Avilés". "Dientro de los itinerarios que facemos con Espaciu Portus y colos cañones tamién ta l'enseñar toa esta zona a tolos nuesos visitantes", fixo. Agora'l mural compite nun mundial. "Poch" señaló entós que lu inspiró'l trabayu de les muyeres nun llabor tan tradicional como l'arreglu de les redes de pesca.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"