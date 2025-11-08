Un grafiteru corveranu, nomináu a meyor mural del mundu por una obra en San Xuan de Nieva
El mural inauguróse l'ochobre pasáu nun sitiu al par del Espaciu Portus
Sixto Cortina (Traducción)
L'artista corveranu José Poch, consideráu ún de los meyores grafiteros del momentu, foi nomináu a meyor mural del mundu por una obra que puede vese en San Xuan de Nieva, al pie del Espaciu Portus. Pa llograr el reconocimientu, al corveranu faen-y falta votos; cuantos más, meyor. "¿Ponemos Avilés nel top mundial?", afala'l grafiteru a participar nel concursu dende les sos redes sociales. El mural en cuestión puede visitase dende ochobre pasáu: ye'l mural "Manes de Nieva, Nuedos y mar".
Na presentación del trabayu participó nel so día l'autor, "Poch", y una representación de l'asociación de vecinos de L'Atalaya de Xagó encabezada pol so presidente, Luis Sousa. Tuvo tamién la conceyala de Turismu y presidenta de la Mancomunidá Comarca Avilés que rescampló qu'esti nuevu elementu ta llamáu "a que más xente s'avere a ver esti entornu gracies a los paseos en barcu pela ría d'Avilés". "Dientro de los itinerarios que facemos con Espaciu Portus y colos cañones tamién ta l'enseñar toa esta zona a tolos nuesos visitantes", fixo. Agora'l mural compite nun mundial. "Poch" señaló entós que lu inspiró'l trabayu de les muyeres nun llabor tan tradicional como l'arreglu de les redes de pesca.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- Muere un ciclista ovetense de 58 años al ser arrollado en la carretera de Soto del Barco a Pravia, a la altura de Riberas
- Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
- Miss Asturias' informó a Barbón por Instagram de las supuestas corruptelas y él la remitió a Fiscalía: LA NUEVA ESPAÑA desvela la conversación completa
- Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
- No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)
- Te vamos a echar de menos, amigo': la sentida y cariñosa despedida del club ciclista de Pravia del compañero muerto arrollado en la carretera en Soto del Barco