Uromac, Chocolates del Norte y la delegación del CSIC, premios "Asturies Economía y Futuru"

Les compañíes Uromac Systems y Chocolates del Norte (Grupo Lacasa) y la delegación institucional del Conseyu Superior d'Investigaciones Científiques (CSIC) n'Asturies van ser les galardonaes na segunda edición de los premios "Asturies Economía y Futuru", una iniciativa impulsada pola Conseyería de Ciencia, Industria y Empléu al traviés de l'Axencia Sekuens y el Centru Européu d'Empreses y Anovación (CEEI Asturies) y qu'estrema a empreses ya instituciones pol so compromisu cola anovación, la excelencia empresarial, la internacionalización, la investigación y el desenvolvimientu teunolóxicu.

Los galardones apurriránse'l xueves 13 de payares, nel Hotel de la Reconquista d'Uviéu, sol lema "Asturies, escenarios de futuru".

El xuráu destacó'l llabor de trés entidaes pola so contribución al desenvolvimientu económicu y teunolóxicu de la comunidá :

Uromac Systems . Esta compañía de Castropol foi galardonada por combinar especialización, anovación y sostenibilidá nel sector ferroviariu, con una destacada proyeición internacional. "El so trabayu refuerza la imaxe d'Asturies como referente en teunoloxía y maquinaria especializao", destacó'l xuráu sobre esta compañía centrada na fabricación de vehículos especiales pal caltenimientu ya igua de llinies de tranvía, metro y tren.

Chocolates del Norte (Grupo Lacasa) . Recibe la reconocencia "pola espansión y afitamientu de les sos instalaciones n'España, especialmente na planta de Meres (Siero), qu'impulsa la economía local por aciu d'una sólida rede de proveedores". Amás, el xuráu destacó que'l so modelu empresarial apueste pola anovación, la calidá y la sostenibilidá, convirtiéndose nun motor económicu y un referente del sector. Chocolates del Norte produz en Meres delles variedaes de turrones y pasta de cacáu pa productos tan populares como los Lacasitos o los Conguitos.

Delegación Institucional del CSIC n'Asturies. Concédese-y el premiu "pol so papel clave nel desenvolvimientu económicu y social del Principáu". El CSIC destaca, según el xuráu, pola so collaboración con universidaes, alministraciones y empreses, promoviendo la tresferencia de coonocimientu y l'anovación n'árees estratéxiques pal futuru de la comunidá.

Los premios "Asturies Economía y Futuru" inclúin tamién los Premios Radar, que celebren la so quinta convocatoria. Estos galardones, promovíos por CEEI Asturies, reconocen les meyores empreses de base teunolóxica y los proyeutos surdíos de la investigación más prometedores. Esti añu presentáronse 40 candidatures y los ganadores van anunciase na la gala del 13 de payares.

