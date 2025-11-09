El Reguerada Fest celébrase'l fin de selmana qu'entra en Candás: feria, charles, recitales lliterarios, conciertos y talleres

La Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Deporte entama la cuarta edición del Reguerada Fest los díes 14, 15 y 16 de payares en Candás. El direutor xeneral d'Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García, presentó esti día l'eventu, que rinde homenaxe col so nome a Antón de Marirreguera, autor nacíu en Carreño qu'escribió la que ta considerada como la primer obra lliteraria n'asturianu que se caltién.

El programa cuenta facer actividaes pa tolos públicos, ente les que s'inclúi una feria, charles, recitales lliterarios, visites empobinaes, conciertos y talleres. La Fábrica d'Ortiz va acoyer la mayoría d'estes actividaes, nes que van participar una ventena d'entidaes y que va suponer un puntu d'alcuentru alredor de la cultura, la gastronomía y el mundu empresarial n'asturianu.

A lo llargo de les trés xornaes va haber espaciu pa charrar sobre la oralidá, la empresa o la escritura na cultura asturiana, pero tamién pa disfrutar de la poesía per aciu de dos recitales o pa participar nos talleres sobre baille tradicional o cerveza artesano, nun showcooking o en visites empobinaes per Candás.

Ferla Megía y Herbamora van poner música al Reguerada Fest, que tamién inclúi una programación pal públicu infantil y xuvenil, con talleres sobre llinguaxe cinematográficu, creación de xuegos de mesa o lliterarios, cuentacuentos y la representación del espectáculu "Al rodiu'l horru" de É Vero Teatru.

Toles actividaes previstes, coordinaes por Xaime Martínez, son gratuites y tán disponibles na web http://asturiesculturaenrede.es, onde tamién se puen retirar les invitaciones pa participar nes actividaes que tienen llendaes les places.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"