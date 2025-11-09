El sector que surde n'Asturies y yá axunta 3.257 empleos, cifra que cuenta disparar con nuevos proyeutos

La industria de la Defensa ta medrando n'Asturies colos ambiciosos proyeutos de compañíes como Indra –qu'adquirió'l Tallerón de Xixón pa fabricar vehículos militares– o Escribano M&Y y col incrementu de los pidíos a GDELS-Santa Bárbara Sistemes y Rheinmetall nes sos fábriques de Trubia. Nos próximos años espérase una fuerte medría del impactu económicu y del empléu d'esti sector. Un estudiu que la consultora PwC acaba d'ellaborar pa l'Asociación Española d'Empreses Teunolóxiques de Defensa, Seguridá, Aeronáutica y Espaciu (TEDAE) describe'l suelu dende'l que va despegar la industria de la Defensa n'Asturies: en 2024 facturó 212 millones y tuvo por 3.257 empleos direutos ya inducíos.

L'informe "Impactu económicu y social de la industria de Defensa, Seguridá, Aeronáutica y Espaciu" pa TEDAE asitia la facturación conxunta d'estes cuatro industries n'España en 16.153 millones d'euros en 2024, con un incrementu del 16,2% al respeutive del añu anterior. La facturación n'Asturies, de 212 millones, representa poco más del 1,3% del total, según l'informe.

Fontes de TEDAE destacaron que la Defensa ye un gran catalizador de crecimientu económicu que s'estiende a lo llargo d'una amplia cadena de suministru diversificada. En 2024, l'aportación al productu interior brutu (PIB) d'España d'esta industria foi de 21.919 millones d'euros, equivalente al 1,4% del PIB nacional. N'Asturies, l'impactu nel productu interior foi de 300 millones d'euros.

L'informe destaca que la Defensa xenera empléu estable y d'alta cualificación. En 2024 foi responsable de 260.050 empleos, ente direutos, indireutos ya inducíos, n'España. N'Asturies fueron 3.257 empleos, el 0,8% del total, pero esa cifra yá se superó esti añu con proyeutos como'l d'Indra pa convertir el Tallerón de Duro Felguera en Xixón nuna fábrica de vehículos blindaos, qu'amestó 156 empleos direutos al sector, o como'l nuevu centru d'I+D d'Escribano M&Y n'Avilés, y cola crecedera d'actividá nes fábriques de GDELS-Santa Bárbara Sistemes (gracies principalmente al contratu pa fabricar 84 carros de combate pal exércitu de Letonia) y de Rheinmetall (con un fuerte aumentu de la demanda de proyectiles) en Trubia.

Grandes contratos

L'aumentu d'actividá d'esti añu cuéntase con que se va superar nel próximu n'entrando en funcionamientu la nueva fábrica de blindaos d'Indra en Xixón y n'axudicándose los nuevos programes estatales de Defensa, que vistes les concesiones de recién de creitos estatales podríen beneficiar a Indra, GDELS-Santa Bárbara Sistemes y el consorciu Tess Defence, que ta formáu por Indra, Santa Bárbara Sistemes, Escribano M&Y y Sapa y que fabrica blindaos n'Asturies.

"Cada euru invertíu nestes industries multiplica'l so impactu na economía nacional, activa cadenes de suministru y abre oportunidaes a pymes y startups en tol país", destacó Ricardo Martí Fluxá, presidente de TEDAE, na presentación del informe ellaboráu pola consultora PwC .

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"