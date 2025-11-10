Diez empresaries líderes formen a diez muyeres nel programa "EllaLidera"

El programa "Asturies, EllaLidera", afaláu pola Federación Asturiana d'Empresarios (FADE), concluyó va unos díes la so primer edición. A lo llargo del proyeutu, diez destacaes empresaries asturianes formaron en lideralgu a diez muyeres. El cursu foi clausuráu hai unos díes por Ángela Santianes, presidenta de DuPont pa España y Portugal y vicepresidenta de FADE, y pola direutora xeneral d'Igualdá del Principáu, Vanesa Fernández.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"