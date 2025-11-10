Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Diez empresaries líderes formen a diez muyeres nel programa "EllaLidera"

Les empresaries participantes nel programa de mentoring &quot;Asturies, EllaLidera&quot;, al pie de la direutora d'Igualdá del Principáu, Vanesa Fernández, na sede de la Federación Asturiana d'Empresarios n'Uviéu. | MARIO CANTELI

Sixto Cortina (Traducción)

El programa "Asturies, EllaLidera", afaláu pola Federación Asturiana d'Empresarios (FADE), concluyó va unos díes la so primer edición. A lo llargo del proyeutu, diez destacaes empresaries asturianes formaron en lideralgu a diez muyeres. El cursu foi clausuráu hai unos díes por Ángela Santianes, presidenta de DuPont pa España y Portugal y vicepresidenta de FADE, y pola direutora xeneral d'Igualdá del Principáu, Vanesa Fernández.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

Nueva inyeición d'ayudes de la PAC: el Principáu abona cerca de 7 millones a más de 4.500 esplotaciones ganaderes

Diez empresaries líderes formen a diez muyeres nel programa "EllaLidera"

El sector que surde n'Asturies y yá axunta 3.257 empleos, cifra que cuenta disparar con nuevos proyeutos

El Reguerada Fest celébrase'l fin de selmana qu'entra en Candás: feria, charles, recitales lliterarios, conciertos y talleres

Uromac, Chocolates del Norte y la delegación del CSIC, premios "Asturies Economía y Futuru"

Un grafiteru corveranu, nomináu a meyor mural del mundu por una obra en San Xuan de Nieva

Asturies rexistra la tasa de tumores más alta del país

Asina foi la meyora del abellugu Vega d'Urriellu, nos Picos d'Europa, que costó 369.000 euros

