Nueva inyeición d'ayudes de la PAC: el Principáu abona cerca de 7 millones a más de 4.500 esplotaciones ganaderes

La Conseyería de Mediu Rural y Política Agraria efectuó va unos díes el segundu pagu adelantáu de les ayudes direutes correspondientes a la Política Agraria Común (PAC) de 2025. En concretu, 4.549 esplotaciones ganaderes recibieron una partida de 6.948.861 euros en conceutu d'anticipu por compensación de vaques nodrices.

Amás, a lo llargo d'esti mes, van sufragar tamién l'anticipu de l'ayuda básica a la renta pa la sostenibilidá, los pagos complementarios redistributivos y pa mozos y el ecorréximen de pastoréu.

Esta ye la primer vegada que'l Gobiernu asturianu emite tan aína esti anticipu. En 2024, el primer abonu féxose'l 14 de payares, frente al 31 d'ochobre que se fexo esti añu. Un movimientu, dicen, que “demuestra l'esfuerzu de l'Alministración autonómica por entainar les tresferencies”.

Hasta'l momentu, el Principáu abonó daqué más de trece millones d'euros, anque calcula que les subvenciones direutes de la PAC 2025 de manera antemanada xuban al cabu a 31,4 millones.

A partir del 1 d'avientu, fecha na qu'empieza'l plazu ordinariu de pagu, podrá algamase hasta'l 90 % del importe. El cien por cien va autorizase a partir del 15 de mayu de 2026, una vegada calculaos por parte del Fondu Español de Garantía Agraria (FEGA) los importes unitarios definitivos. Esti plazu ordinariu va rematar el 30 de xunu de 2026, anque de magar esi día podrán facese entregues residuales hasta'l 15 d'ochobre, fecha na que remata l'exerciciu.

La Unión Europea autorizó en xunetu l'aumentu hasta'l 70% del pagu antemanáu pa esta campaña, coles mires de desaniciar les consecuencies de la xuba de los aranceles por parte d'Estaos Xuníos, la guerra d'Ucrania o los conflictos n'Oriente Próximu.

