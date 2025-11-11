Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Izertis, la familia Alvargonzález y la Ópera d'Uviéu, premiaos por FADE

Los galardones van apurrise'l próximu día 20 en Xixón

Oficines d'Izertis en Xixón.

Oficines d'Izertis en Xixón. / Cedida a LNE

Yago González

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

La empresa teunolóxica Izertis, afincada en Xixón; la familia Alvargonzález, arreyada al sector navieru; y la Ópera d'Uviéu fueron estremaes na cuarta edición de los premios de la Federación Asturiana d'Empresarios (FADE), según anunció la patronal esti sábadu pasáu.

En concretu, Izertis, empresa en plena espansión qu'acaba d'empezar a cotizar nel Mercáu Continuu, foi galardonada como "Empresa d'Asturies 2025". Alvargonzález S.A., con orixe nel sieglu XVIII y que ta presente en 20 puertos españoles col so operador loxísticu Ership, recibe'l premiu "Trayeutoria Empresarial"; y la Ópera d'Uviéu, con más de 70 temporaes a los costazos, va recibir un reconocimientu honoríficu, al asegurar FADE que la cultura "ye un activu económicu real”.

Los premios van apurrise'l próximu 20 de payares nel Xixón Arena.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

TEMAS

