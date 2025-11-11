Izertis, la familia Alvargonzález y la Ópera d'Uviéu, premiaos por FADE

La empresa teunolóxica Izertis, afincada en Xixón; la familia Alvargonzález, arreyada al sector navieru; y la Ópera d'Uviéu fueron estremaes na cuarta edición de los premios de la Federación Asturiana d'Empresarios (FADE), según anunció la patronal esti sábadu pasáu.

En concretu, Izertis, empresa en plena espansión qu'acaba d'empezar a cotizar nel Mercáu Continuu, foi galardonada como "Empresa d'Asturies 2025". Alvargonzález S.A., con orixe nel sieglu XVIII y que ta presente en 20 puertos españoles col so operador loxísticu Ership, recibe'l premiu "Trayeutoria Empresarial"; y la Ópera d'Uviéu, con más de 70 temporaes a los costazos, va recibir un reconocimientu honoríficu, al asegurar FADE que la cultura "ye un activu económicu real”.

Los premios van apurrise'l próximu 20 de payares nel Xixón Arena.

