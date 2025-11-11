De Llanera, a tol planeta: esta ye la empresa del Parque Teunolóxicu escoyida como una de les meyores iniciatives sociales del mundu

La empresa asturiana Agrolinera, con sede nel Parque Tecnolóxicu de Llanera, foi escoyida ente les 15 meyores iniciatives sociales del mundu pa participar nel Programa d'Aceleración EDP Hope Fund 2025, una iniciativa diseñada pa sofitar a entamadores sociales y que tien como oxetivu ayudar a financialos pa garantizar una transición enerxética xusta ya inclusiva gracies a los sos proyeutos.

El so proyeutu de dixitalización de la recoyida de residuos ganaderos pa tresformalos n'enerxía anovable "refuerza la resiliencia rural y l'acción climática", destaquen los encargaos de la elección, de manera qu'Agrolinera va poder rozase, d'equí a poco, con entamadores d'Europa, Llatinoamérica, África y Asia que nagüen por engrandar los sos proyeutos y da-yos una dimensión global.

Agrolinera foi fundada polos salenses Verónica Menéndez y Juan Gutiérrez, coles mires de que los queseros de la zona de los Picos d'Europa puedan depositar el sueru resultante de la ellaboración nun contenedor con un sistema de mangueres con una capacidá de 14.000 llitros pa una recoyida cada cinco díes, pero la idea ye que pueda afayase pa recoyíes diaries, de manera que siempre tea operativu pa los queseros. Amás, vien con sensores incorporaos que permiten monitorizar en cada momentu l'estáu del contenedor y el so usu.

La empresa cuenta dar una segunda vida al sueru, tresformándolo n'enerxía al traviés d'una planta de biometanu. Nun futuru, confíen en que pueda revalorizase esti residuu por aciu d'otres víes, como, por casu, la tresformación en piensos p'alimentar al ganáu, y yá tán trabayando nello.

Al tiempu, tienen entamáu un proyeutu piloto nuna láctea de Galicia al traviés d'una empresa xestora de residuos pa recoyer los purinos de la esplotación, lo mesmo que pasa colos sueros, pa controlar el procesu n'orixe y averar les soluciones qu'ufierta la teunoloxía y qu'apocayá yeren “impensables” n'entornos a los qu'hasta agora nun aplicaren.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"