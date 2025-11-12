Les anovaciones nes que trabaya'l centru d'I+D de Saint-Gobain n'Avilés: vidrios de baxes emisiones y con propiedaes revolucionaries

El centru d'investigación más antiguu de la comarca "de los centros d'investigación" ye'l de Saint-Gobain Cristalería: yá tien más de cincuenta años. Empezó la so actividá cuando'l llaboratoriu de Cristalería –que foi'l departamentu pioneru– tresformó la so actividá d'ámbitu local.

Al nuevu centru punxéron-y por nome AR&DC (Avilés Research & Development Centre) y lo que salía d'él esplotábase nes dómines más dulces de la multinacional, nos centros de producción que la compañía tenía distribuyíos per tola península.

Nuevos productos

La compañía reconoz que nel centru d'investigación d'Avilés desenvolviéronse vidrios con capes delgaes "pa optimizar l'aislamientu térmicu de les ventanes". Esto féxose investigando'l depósitu de capes delgaes en vidriu. Lo que se llogró foi qu'eses "capes integraes n'unidaes de vidriu aislante" mengüen "la tresferencia de calor, meyorando la eficiencia enerxética nos edificios".

Tamién desenvolvieron "productos de control solar", un llabor que creció por aciu de "recubrimientos sobre'l vidriu qu'optimicen la reflexón de la enerxía solar y la tresmisión de lluz natural, a meyorar les prestaciones y facilitar l'aforru enerxéticu de ventanes".

Los inxenieros de Saint-Gobain tamién trabayaron con "capes con nueves funcionalidades", esto ye, investigaron "capes sobre vidriu" pa que-y dean "nueves funcionalidades al usuariu (antimicrobianes, anti ensuciamientu o diseños estéticos) pa satisfaer les demandes arquiteutóniques de los edificios".

La compañía multinacional esplica nel balance del exerciciu contable del añu pasáu que l'actividá del AR&DC céntrase en "el desenvolvimientu de procesos y de productos anovadores con altu valor añedíu nel sector del vidriu" talamente que desarrolla "ensayos y test pa la introducción de materies primes que contribuyan a la descarbonización del procesu de fusión del vidriu". Y, coles mesmes, centra les sos operaciones en "procesos y téuniques que permiten la recuperación de productos de vidriu, de proyeutos de construcción y renovación pa garantizar la economía circular".

Los técnicos del AR&DC tamién estudien la capacidá de recicláu que tienen les materies primes qu'esploten na planta d'Avilés y tou esto faenlo desenvolviendo "la teunoloxía qu'optimiza la producción y la calidá de los productos".

Nel mesmu balance contable del pasáu añu, la compañía señala que la multinacional "anova pa ufiertar a profesionales y usuarios soluciones que permitan remocicar y construyir espacios más sostenibles, encarando los grandes desafíos esenciales pa la sociedá actual" y qu'esto lo faen "liderando proyeutos d'anovación o formando parte de los equipos de desarrollu", dando "soporte téunicu/científicu incluyida la propiedá intelectual" y "compartiendo la conocencia/competencies disponibles".

La investigación nel AR&DC tenía'l so ecu mesmo nel departamentu d'automóvil como nel de construcción, sicasí, el primeru peslló na primavera de 2024 y ello ye que la compañía tien que reconocer que "l'actividá d'investigación y desenvolvimientu [nel sector del automóvil] menguó en 2024, algamando los 5,6 millones d'euros de facturación" que supon un 18,8 % menos que nel añu 2023 y esto ye asina porque "el menor númberu de proyeutos completaos y validaos pa la so facturación" ye'l que se dio a lo llargo de 2024.

Formación

El AR&DC, diz la compañía , "collabora con organismos ya instituciones d'investigación nacionales ya internacionales y de forma especial desenvuelve actividaes d'I+D+i nel sector del vidriu cola estructura universitaria y teunolóxica d'Asturies".

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"