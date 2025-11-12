Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Reina apurre a Patricia Urquiola'l Premiu Nacional de Diseñu 2025

Pela izquierda, la ministra de Ciencia, Anovación y Universidaes, Diana Morant; la Reina Letizia; la diseñadora Patricia Urquiola y la secretaria xeneral d'Anovación, Teresa Riesgo. | CASA DE S. M. EL REY

Pela izquierda, la ministra de Ciencia, Anovación y Universidaes, Diana Morant; la Reina Letizia; la diseñadora Patricia Urquiola y la secretaria xeneral d'Anovación, Teresa Riesgo. | CASA DE S. M. EL REY

Sixto Cortina (Traducción)

La Reina Letizia presidió'l xueves pasáu, 6 de payares, nel Palaciu Real d'El Pardo la ceremonia d'entrega de los Premios Nacionales d'Anovación y Diseñu correspondientes a les ediciones de 2024 y 2025, qu'otorga'l Ministeriu de Ciencia, Anovación y Universidaes. Ente los galardonaos taba l'arquiteuta y diseñadora uvieína Patricia Urquiola Hidalgo, Premiu Nacional de Diseñu de 2025, na modalidá de Trayeutoria en Diseñu.

A lo llargo del actu la Reina dirixóse a los galardonaos, 17 en total nes estremaes categoríes. "Sois muyeres y homes con obres, trayeutories ya intelixencies úniques", manifestó, y más p'alantre amestó: "Componéis una gran cartografía de la excelencia y por eso namás puedo qu'almiravos".

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
  2. Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
  3. Tres horas de monumental atasco en la autopista 'Y': más de cuatro kilómetros de retenciones (sentido Oviedo) y dos heridos muy graves al chocar contra un camión
  4. Muere un ciclista ovetense de 58 años al ser arrollado en la carretera de Soto del Barco a Pravia, a la altura de Riberas
  5. Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
  6. Adriana Lastra suspende su agenda al ingresar en el HUCA
  7. Fallece Pelayo Roces, fundador de Foro Asturias y mano derecha de Francisco Álvarez-Cascos, a los 65 años
  8. Miss Asturias' informó a Barbón por Instagram de las supuestas corruptelas y él la remitió a Fiscalía: LA NUEVA ESPAÑA desvela la conversación completa

Les anovaciones nes que trabaya'l centru d'I+D de Saint-Gobain n'Avilés: vidrios de baxes emisiones y con propiedaes revolucionaries

La Reina apurre a Patricia Urquiola'l Premiu Nacional de Diseñu 2025

"Les maravíes d’Alicia" enllenen de maxa un colexu avilesín

"Les maravíes d’Alicia" enllenen de maxa un colexu avilesín

Izertis, la familia Alvargonzález y la Ópera d'Uviéu, premiaos por FADE

Izertis, la familia Alvargonzález y la Ópera d'Uviéu, premiaos por FADE

De Llanera, a tol planeta: esta ye la empresa del Parque Teunolóxicu escoyida como una de les meyores iniciatives sociales del mundu

De Llanera, a tol planeta: esta ye la empresa del Parque Teunolóxicu escoyida como una de les meyores iniciatives sociales del mundu

Nueva inyeición d'ayudes de la PAC: el Principáu abona cerca de 7 millones a más de 4.500 esplotaciones ganaderes

Nueva inyeición d'ayudes de la PAC: el Principáu abona cerca de 7 millones a más de 4.500 esplotaciones ganaderes

Diez empresaries líderes formen a diez muyeres nel programa "EllaLidera"

El sector que surde n'Asturies y yá axunta 3.257 empleos, cifra que cuenta disparar con nuevos proyeutos

El sector que surde n'Asturies y yá axunta 3.257 empleos, cifra que cuenta disparar con nuevos proyeutos
Tracking Pixel Contents