La Reina apurre a Patricia Urquiola'l Premiu Nacional de Diseñu 2025

La Reina Letizia presidió'l xueves pasáu, 6 de payares, nel Palaciu Real d'El Pardo la ceremonia d'entrega de los Premios Nacionales d'Anovación y Diseñu correspondientes a les ediciones de 2024 y 2025, qu'otorga'l Ministeriu de Ciencia, Anovación y Universidaes. Ente los galardonaos taba l'arquiteuta y diseñadora uvieína Patricia Urquiola Hidalgo, Premiu Nacional de Diseñu de 2025, na modalidá de Trayeutoria en Diseñu.

A lo llargo del actu la Reina dirixóse a los galardonaos, 17 en total nes estremaes categoríes. "Sois muyeres y homes con obres, trayeutories ya intelixencies úniques", manifestó, y más p'alantre amestó: "Componéis una gran cartografía de la excelencia y por eso namás puedo qu'almiravos".

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"