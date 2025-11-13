Asturies blíndase contra'l gripe: los bonos datos de vacunación nel ecuador de la campaña

Salú reforzó esti añu la campaña de vacunación del gripe y los asturianos respondieron. Hasta'l domingu pasáu, vacunárense 167.964 persones, cerca de cuarenta mil más que l'añu pasáu nesti periodu. Amás, la tasa de síndrome gripal asitia na actualidá en 20,3 casos por cada 100.000 habitantes, cuatro puntos más al respeutive de la selmana anterior.

La conseyera Concepción Saavedra informó'l llunes d'esta selmana que 116.524 persones mayores de 64 años yá se vacunaron, lo que supon una cobertoria del 38,9 por cientu nesti grupu d'edá. Tamién recibieron la profilaxis 5.831 menores de cinco años, (30,8 por cientu de cobertoria) y 1.560 muyeres embarazaes.

Los síntomes, señaló, son los habituales d'esti tipu de virus como tos, fiebre, malestar xeneral, conxestión nasal y dolor de gargüelu. Sicasí, Saavedra reconoció que se comprobó que na metá de los casos ta produciéndose l'apaición de los síntomes de sópitu.

Más de 10.000 persones nuna selmana

Esti añu, el Serviciu de Salú del Principáu abrió la posibilidá de vacunase de tarde en 34 puntos habilitaos a lo llargo de toles árees sanitaries. Una decisión que resultó ser un ésitu. Esta midida permitió vacunar nuna selaman namás a más de 10.000 personses. Y por esa razón decidieron espurrila a lo llargo d'esta selmana, calteniendo l'horariu de 16.00 a 20.00 hores.

No que fai a la vacunación del covid, les cifres tamién meyoraron al respeutive del añu pasáu. Pel momentu, yá lo fixeron 24.671 persones. Mentanto que del virus sincitial respiratoriu recibieron la profilaxis 19.838 persones adultes (un 73% de la población diana) y 2.615 menores de dos años, lo que supon una cobertoria del 90%.

Ventilación y usu del mázcaru

Saavedra recordó que la vacuna ye la meyor ferramienta pa prevenir la enfermedá y recordó que, nel momentu que surdan los síntomes, hai qu'entamar les midíes sanitaries tan comunes na pandemia como caltener una ventilación afayadiza n'espacios zarraos, tapase la boca col coldu pa espirriar y, poques gracies, usar mázcaros.

L'oxetivu d'esta campaña ye facilitar la proteición de los coleutivos con mayor riesgu o esposición llaboral, como les persones de 60 años o más, residentes en centros sociosanitarios, muyeres embarazaes, menores de 6 a 59 meses, enfermos crónicos o con inmunosupresión y profesionales sanitarios y sociosanitarios.

