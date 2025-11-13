Cultura entama la tercer edición d'Escena en Rede na Llaboral Ciudá de la Cultura: talleres, alcuentros y espectáculos

La Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Deporte entama, cola collaboración de l'Asociación d'Empreses d'Artes Escéniques d'Asturies (EscenAsturies), la tercer edición de la Muestra d'Artes Escéniques Escena en Rede del 24 al 27 de payares en Llaboral Ciudá de la Cultura.

Meses redondes, alcuentros, talleres formativos y una muestra d'espectáculos conformen la programación d'esta muestra sectorial que busca ser un puntu d'alcuentru profesional y comercial pa compañíes y artistes asturianos, programadores y instituciones, amás de dinamizar el sector de les artes escéniques del Principáu, xenerando espacios pal debate y la reflexón.

Nel marcu d'Escena en Rede va analizase al traviés de les meses de debate cómo les compañíes privaes faen proyeutos de programación, los criterios al tiempu de programar o la utilidá de les feries na periferia.

Va haber dos alcuentros profesionales y talleres sobre incentivos fiscales y financiación alternativa pa les artes escéniques, sobre mediación de la disciplina de danza y sobre otres estratexes y recursos pal financiamientu de les artes escéniques: el patrociniu priváu.

Amás, el Teatru de la Llaboral, el Teatru Alejandro Casona de la ESAD, la sala 1, les Cocines Vieyes o los esteriores de la Ciudá de la Cultura van ser los escenarios de 11 producciones de compañíes asturianes: Formigues d'Elektrafiktion, Leporem oblivionis o el encanto de olvidar de Meraki Cía, Atra Bilis de Sótano B, Bauh de Proyecto Piloto, Perendi de La Compañía del Alba, Cué de Mar Rojo Teatro, Julieta en verano de Proyecto Julieta, Las embotelladoras de sueños d'Hipnótica Circo Teatro, La Regenta de Kamante Teatro, Malaika de La Sonrisa del Lagarto y Postales Rotas de Zig Zag Danza.

