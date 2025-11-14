Crónicas d'Asturies convoca la cuarta edición del so certame anual de microrrellatos n'asturianu

Crónicas d'Asturies retoma les sos publicaciones selmanales cola convocatoria del so certame anual de microrrellatos n'asturianu, que llega a la cuarta edición. El premiu d'esti añu va ser un llote de llibros n'asturianu valoráu en 300 euros. Los participantes puen enviar los sos trabayos hasta'l sábadu 6 d'avientu a les 23:59 hores.

El premiu va entregase'l próximu sábadu 13 d'avientu a les 17.00 hores nel Conseyu de la Mocedá del Principáu d'Asturies, n'Uviéu. Los mricrorellatos tienen que mandase al corréu oficial de la canal, cronicasdeasturies@gmail.

Cada concursante podrá presentar un únicu microrrellatu, que tendrá que tar ambientáu n'Asturies y redactáu n'asturianu normalizáu pola Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) o en cualesquier de les sos variedaes (oriental, central y occidental). Los testos han de ser orixinales, inéditos, nun tar premiaos n'otru concursu lliterariu y con una extensión máxima de 500 pallabres.

El xuráu va tar compuestu por tres llicenciaos en llingua y lliteratura asturiana, y el so fallu será inapelable. Los participantes deberán mandar el so microrrellatu en formatu PDF y cubrir el cuestionariu d'inscripción disponible nel corréu.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"