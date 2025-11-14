Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crónicas d'Asturies convoca la cuarta edición del so certame anual de microrrellatos n'asturianu

Concursu microrellatos.

Concursu microrellatos.

S. C.

Crónicas d'Asturies retoma les sos publicaciones selmanales cola convocatoria del so certame anual de microrrellatos n'asturianu, que llega a la cuarta edición. El premiu d'esti añu va ser un llote de llibros n'asturianu valoráu en 300 euros. Los participantes puen enviar los sos trabayos hasta'l sábadu 6 d'avientu a les 23:59 hores.

El premiu va entregase'l próximu sábadu 13 d'avientu a les 17.00 hores nel Conseyu de la Mocedá del Principáu d'Asturies, n'Uviéu. Los mricrorellatos tienen que mandase al corréu oficial de la canal, cronicasdeasturies@gmail.

Cada concursante podrá presentar un únicu microrrellatu, que tendrá que tar ambientáu n'Asturies y redactáu n'asturianu normalizáu pola Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) o en cualesquier de les sos variedaes (oriental, central y occidental). Los testos han de ser orixinales, inéditos, nun tar premiaos n'otru concursu lliterariu y con una extensión máxima de 500 pallabres.

El xuráu va tar compuestu por tres llicenciaos en llingua y lliteratura asturiana, y el so fallu será inapelable. Los participantes deberán mandar el so microrrellatu en formatu PDF y cubrir el cuestionariu d'inscripción disponible nel corréu.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
  2. Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
  3. Tres horas de monumental atasco en la autopista 'Y': más de cuatro kilómetros de retenciones (sentido Oviedo) y dos heridos muy graves al chocar contra un camión
  4. Más de 43.000 personas se examinarán el fin de semana en Gijón para optar a 1.068 plazas de empleo público
  5. Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
  6. Adriana Lastra suspende su agenda al ingresar en el HUCA
  7. Fallece Pelayo Roces, fundador de Foro Asturias y mano derecha de Francisco Álvarez-Cascos, a los 65 años
  8. Gran despliegue por el monte para encontrar a Tomasín, 'el rambo de Tineo': sus últimas palabras antes de desaparecer y la preocupación porque 'ya no está como para dormir a la intemperie

Crónicas d'Asturies convoca la cuarta edición del so certame anual de microrrellatos n'asturianu

Crónicas d'Asturies convoca la cuarta edición del so certame anual de microrrellatos n'asturianu

La Xira Didáctica aporta a Avilés con talleres y conciertos pal alumnáu d'asturianu y eonaviegu

La Xira Didáctica aporta a Avilés con talleres y conciertos pal alumnáu d'asturianu y eonaviegu

Asturies blíndase contra'l gripe: los bonos datos de vacunación nel ecuador de la campaña

Asturies blíndase contra'l gripe: los bonos datos de vacunación nel ecuador de la campaña

Cultura entama la tercer edición d'Escena en Rede na Llaboral Ciudá de la Cultura: talleres, alcuentros y espectáculos

Les anovaciones nes que trabaya'l centru d'I+D de Saint-Gobain n'Avilés: vidrios de baxes emisiones y con propiedaes revolucionaries

La Reina apurre a Patricia Urquiola'l Premiu Nacional de Diseñu 2025

"Les maravíes d’Alicia" enllenen de maxa un colexu avilesín

"Les maravíes d’Alicia" enllenen de maxa un colexu avilesín

Izertis, la familia Alvargonzález y la Ópera d'Uviéu, premiaos por FADE

Izertis, la familia Alvargonzález y la Ópera d'Uviéu, premiaos por FADE
Tracking Pixel Contents