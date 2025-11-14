Crónicas d'Asturies convoca la cuarta edición del so certame anual de microrrellatos n'asturianu
S. C.
Crónicas d'Asturies retoma les sos publicaciones selmanales cola convocatoria del so certame anual de microrrellatos n'asturianu, que llega a la cuarta edición. El premiu d'esti añu va ser un llote de llibros n'asturianu valoráu en 300 euros. Los participantes puen enviar los sos trabayos hasta'l sábadu 6 d'avientu a les 23:59 hores.
El premiu va entregase'l próximu sábadu 13 d'avientu a les 17.00 hores nel Conseyu de la Mocedá del Principáu d'Asturies, n'Uviéu. Los mricrorellatos tienen que mandase al corréu oficial de la canal, cronicasdeasturies@gmail.
Cada concursante podrá presentar un únicu microrrellatu, que tendrá que tar ambientáu n'Asturies y redactáu n'asturianu normalizáu pola Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) o en cualesquier de les sos variedaes (oriental, central y occidental). Los testos han de ser orixinales, inéditos, nun tar premiaos n'otru concursu lliterariu y con una extensión máxima de 500 pallabres.
El xuráu va tar compuestu por tres llicenciaos en llingua y lliteratura asturiana, y el so fallu será inapelable. Los participantes deberán mandar el so microrrellatu en formatu PDF y cubrir el cuestionariu d'inscripción disponible nel corréu.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
- Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
- Tres horas de monumental atasco en la autopista 'Y': más de cuatro kilómetros de retenciones (sentido Oviedo) y dos heridos muy graves al chocar contra un camión
- Más de 43.000 personas se examinarán el fin de semana en Gijón para optar a 1.068 plazas de empleo público
- Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
- Adriana Lastra suspende su agenda al ingresar en el HUCA
- Fallece Pelayo Roces, fundador de Foro Asturias y mano derecha de Francisco Álvarez-Cascos, a los 65 años
- Gran despliegue por el monte para encontrar a Tomasín, 'el rambo de Tineo': sus últimas palabras antes de desaparecer y la preocupación porque 'ya no está como para dormir a la intemperie