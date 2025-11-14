La Xira Didáctica aporta a Avilés con talleres y conciertos pal alumnáu d'asturianu y eonaviegu

La Xira Didáctica aporta a Avilés con actividaes pal alumnáu d'asturianu y gallego-asturianu. Ye "un circuitu de dinamización cultural y educativa", pensáu pal alumnáu d'asturianu y eonaviegu, que-yos ofrez a los centros educativos un catálogu d'actividaes.

Cuenta con un conteníu educativu empobináu a dellos rangos d'edaes específicos, con calidá artística y cultural, amañosu pal so públicu oxetivu. El Conceyu d'Avilés, per aciu de la so conceyalía de Normalización Llingüística, collabora nel desendolcu d'esta actividá.

La Xira Didáctica percuerre dellos conceyos asturianos, ente los que ta Avilés, pa facilitar que tola comunidad educativa tenga accesu a esta programación, na que les llingües vehiculares van a ser l'asturianu y l'eonaviegu.

Los oxetivos son, ente otros: dar a conocer el trabayu de profesionales en varios ámbitos como les artes escéniques, la música, el cine, la ciencia, la historia, la lliteratura, arquitectura, l'arte, etc. Averar a la comunidá educativa asturiana una programación d'actividaes didáutiques y artístiques estremaes y de calidá que puedan sirvir de complementu a los conteníos que se dan en clas. Ayudar a la promoción, espardimientu, normalización y usu del asturianu y l'eo-naviegu. Puxar pol desendolcu de vezos y de consumu culturales ente públicu variáu y dende mui lluego nel so entornu más cercanu. Puxar pola convivencia y la rellación ente escolines y escolinos asturianos fuera del entornu que tienen más cerca.

Nesta primer Xira Didáctica, Avilés tendrá dos de les actividaes ufiertaes: un taller d'audiovisuales en varies sesiones y un conciertu. Van facese les dos nel salón d'actos del Centru Sociocultural de Los Canapés. Los díes 12 y 13 de payares fadráse'l taller d'audiovisuales entituláu "¡El Nuesu Curtiumetraxe!", en tres sesiones de 30 participantes caúna. A ellos va dir el mesmu alumnáu de les escueles Luisa de Marillac y Marcelo Gago.

La segunda actividá, nomada "Restolando", llegará'l 21 de xineru. Sedrá un conciertu didáuticu p'alumnáu infantil a cargu del conocíu músicu asturianu David Varela, quien va usar hasta trenta instrumentos y coses de casa -como panderos, carraques, botelles, morteros, cuyares, sartenes, cazos o guantes- pa quita-yos el mieu a neños y neñes a facer música y sacar soníos a tolo que tengan cerca, poniendo un poco imaxinación y ganes. L'actividá contará cola participación d'hasta 200 escolinos y profesoráu.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"