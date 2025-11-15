Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Entama una nueva edición del programa de beques de TotalEnergies

Los becarios d'esta edición del programa de TotalEnergies, detrás de Javier Sáenz de Jubera, Alfonso López y José Ignacio Sanz. |

Sixto Cortina (Traducción)

TotalEnergies empezó va unos díes la quinta edición del programa de beques pa 25 estudiantes de la Universidá d'Uviéu que van completar la so formación práutica y remunerada na compañía. El programa, qu'inclúi más de 15 especialidaes, va allargase hasta'l mes de xunetu de 2026.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

