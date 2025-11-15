El gaiteru Diego Lobo gana'l Concursu "Manuel y Antón de Cogollu" de Les Regueres

El gaiteru Diego Lobo Tuñón proclamóse vencedor del II Concursu de Gaita Asturiana “Manuel y Antón de Cogollu”, celebráu'l domingu pasáu en Les Regueres nel marcu del Certame de la Castaña Valduna.

L'eventu, entamáu pol Conceyu de Les Regueres y l'Asociación de Baille y Música Tradicional La Xordia, rindió homenaxe a los reconocíos luthiers regueranos Manuel y Antón de Cogollu, dos de los constructores de gaites más importantes de la historia del instrumentu tradicional asturianu. El so trabayu, caracterizáu pola busca d'un soníu únicu, foi oxetu d'investigaciones como la realizada por Fonso Fernández y Pelayo Fernández, presentada en 2019.

A lo llargo del certame, los participantes interpretaron como pieza obligatoria “El Floréu de Remis”, según la versión rexistrada en 1968 pola discográfica Columbia nel álbum "Música Popular Asturiana; El magu de la gaita asturiana, José Remis Ovalle". Amás, cada gaiteru presentó una segunda pieza de llibre elección, perteneciente al repertoriu tradicional asturianu.

El certame concluyó con Diego Lobo Tuñón como campeón, siguíu bien de cerca por Álvaro Cueto Cueto, que llogró'l segundu puestu, mientres que Nel Cortizo Verdejo púnxose nel tercer llugar. Pelayo Suárez Rodríguez quedó en cuarta posición y Diego Fernández Fernández asitió en quintu llugar, completando la llista Moisés Cuetos Viego nel sestu puestu y Pablo del Cuadro Crespo nel séptimu. El primer clasificáu recibió 300 euros, diploma y punteru; el segundu 200 euros, diploma y punteru; el terceru 150 euros, diploma y punteru; el cuartu 100 euros y diploma; y el quintu 75 euros y diploma.

Dende la organización destacóse l'altu nivel del certame. El concursu ye una iniciativa del gaiteru regueranu Fonso Fernández, quien dende va años trabaya na recuperación de pieces musicales, cantares y tradiciones arreyaes al folclore de Les Regueres, calteniendo vivu'l legáu musical de la zona.

