Covenant Producciones gana'l IX Premiu Nel Amaro col espectáculu "Tía Miseria"

La compañía Covenant Producciones ganó'l IX Premiu Nel Amaro de teatru profesional n'asturianu col espectáculu "Tía Miseria". El xuráu d'esti galardón, impulsáu pola Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, reflexa nel acta "la calidá llingüística y el nivel interpretativu d'un espectáculu que, con ritmu axilosu y gran naturalidá, trai a l'actualidá'l corpus cultural de la tradición asturiana, apurriendo una mirada crítica a la sociedá actual".

"Tía Miseria" llegó a la final del Nel Amaro xunto coles producciones "1001 Una odisea nel desiertu" (Higiénico Papel Teatru), "Vuelu d'andarines" (Nun Tris Teatru) y "Al rodiu l'horru" (É Vero Teatru). Estos espectáculos representáronse a lo llargo del mes pasáu nel Teatru Filarmónica d'Uviéu, nel festival de teatru que lleva'l mesmu nome que'l premiu.

Covenant Producciones creóse coles mires d'entamar y producir espectáculos sobre tradición oral, identidá cultural, memoria y tradición. Ún de los sos trabayos más conocíos ye "Animalada xabaz", serie infantil de TPA qu'axunta marionetes, cuentos tradicionales, teatru y música rock.

Nel 2003, la compañía empezó a desenvolver "¡Rodando! Esnidien les histories", un proyeutu multiplataforma sobre la cultura nel mediu rural, cola obra "Tía Miseria" como exa central. Esta producción, qu'acaba d'alzase col Premiu Nel Amaro, nació de la tradición oral, al traviés d'una serie d'escenificaciones d'histories basaes nesta fonte de sabiduría popular. El monologuista Carlos Alba Cellero adapta y reformula esti cuentu d'oríxenes milenarios con música, cantares, danza, cosadielles, preseos tradicionales y humor.

El galardón Nel Amaro, dotáu con 6.000 euros, tien por oxetu consolidar, arriquecer y prestigiar l'asturianu y el eonaviego nel ámbitu del arte dramáticu.

