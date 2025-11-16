Ribeseya remata'l so III Certame Cinematográficu: estos fueron los premiaos
La cita, entamada pola Asociación Cultural Amigos de Ribeseya (ACAR), pieslla un mes de proyeiciones, con más de 400 películes de 18 países
J. Quince / Sixto Cortina (Traducción)
L'Asociación Cultural Amigos de Ribeseya (ACAR) baxó'l fin de selmana pasáu'l telón del so III Certame Cinematográficu cola celebración de la gala final na Casa de Cultura, un actu nel que s'entamó la entrega de galardones y que punxo'l broche d'oru a una edición qu'afitó la cita como un referente cultural nel conceyu.
En total recibiéronse esti añu más de 400 películes procedentes de 18 países, de les que 375 compitieron nel concursu xeneral y el restu en categoría local. El murcianu Jesús Martínez Nota llevó'l Premiu Pagadín, dotáu con 1.300 euros, pola so obra "La Mort". Per otru llau, el Premiu Atalaya, valoráu en 700 euros, recayó en "Fuera de Juego", trabayu d'Arantxa Sánchez, Daniela Molleda y Carla Inés Canseco, alumnes del IES Avelina Cerra de Ribeseya.
Nel apartáu de fotografía, el primer premiu foi pa "Anguleiros", de Valentín Javier Gutiérrez, mentanto que'l segundu galardón llogrólu Paula Sierra con "Pescador de Tereñes". Pela so parte, el Premiu Oba, correspondiente al concursu de cartelos foi pa otru murcianu, Rubén Lucas García.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
