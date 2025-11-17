Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L'Academia de la Llingua Asturiana anuncia la última convocatoria del 2025 pa la Prueba de Conocencia

Academia de la Llingua Asturiana.

Academia de la Llingua Asturiana. / EP

S. C.

Uviéu

L'Academia de la Llingua Asturiana anunció va unos díes la tercer, y última, convocatoria del 2025 de la Prueba de Conocencia de la Llingua Asturiana. La matrícula ta abierta hasta'l día 7 d'avientu y la prueba sedrá'l sábadu 13 d'avientu nel llar de la institución.

L'ALLA, sabiendo'l fondu interés de munches persones en llograr que se-yos reconoza la so conocencia de la llingua, vien faciendo dos convocatories añales onde evaluala. Con ella, les persones qu'algamen un resultáu de "aptu/a" van poder certificar, según el sistema formativu de la institución, el nivel llingüísticu elemental d'asturianu.

El día de la prueba, el sábadu 13 d'avientu, el llamamientu va ser a les 09.50 hores, y l'empiezu de la prueba a les 10 hores. Ta prevista una duración total de, aproximao, 2 hores. El preciu de la prueba ye de 20 euros.

En total, hai 14 places. Van poder matriculase na prueba les persones que tengan como mínimo dieciséis años o vayan facelos nel añu 2025. A les persones declaraes aptes, l'Academia dará-yos un documentu onde s'afite la conocencia nel nivel 1 o básicu según los calces siguíos por esta Institución. Les persones que nun superen les pruebes del nivel 1 podrán presentase a nueves convocatories toles vegaes que quieran.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

