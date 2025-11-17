L'Academia de la Llingua Asturiana anuncia la última convocatoria del 2025 pa la Prueba de Conocencia

L'Academia de la Llingua Asturiana anunció va unos díes la tercer, y última, convocatoria del 2025 de la Prueba de Conocencia de la Llingua Asturiana. La matrícula ta abierta hasta'l día 7 d'avientu y la prueba sedrá'l sábadu 13 d'avientu nel llar de la institución.

L'ALLA, sabiendo'l fondu interés de munches persones en llograr que se-yos reconoza la so conocencia de la llingua, vien faciendo dos convocatories añales onde evaluala. Con ella, les persones qu'algamen un resultáu de "aptu/a" van poder certificar, según el sistema formativu de la institución, el nivel llingüísticu elemental d'asturianu.

El día de la prueba, el sábadu 13 d'avientu, el llamamientu va ser a les 09.50 hores, y l'empiezu de la prueba a les 10 hores. Ta prevista una duración total de, aproximao, 2 hores. El preciu de la prueba ye de 20 euros.

En total, hai 14 places. Van poder matriculase na prueba les persones que tengan como mínimo dieciséis años o vayan facelos nel añu 2025. A les persones declaraes aptes, l'Academia dará-yos un documentu onde s'afite la conocencia nel nivel 1 o básicu según los calces siguíos por esta Institución. Les persones que nun superen les pruebes del nivel 1 podrán presentase a nueves convocatories toles vegaes que quieran.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"