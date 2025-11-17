Pagar impuestos yá ye más fácil n'Asturies: autoricen facelo al traviés de Bizum

Pagar impuestos n'Asturies yá ye dende la selmana pasada más fácil y rápido. L'Ente Públicu de Servicios Tributarios del Principáu incorporó la opción de realizar pagos al traviés de Bizum na so pasarela de pagos telemáticos, axuntándose asina a otres alministraciones que faciliten l'abonu de tases y tributos por aciu d'esta ferramienta de la banca dixital.

El procedimientu pa operar con Bizum ye mui asemeyáu al que s'utiliza ente particulares: ye abondo con introducir el númberu de teléfonu móvil nel momentu del pagu y confirmar la transacción siguiendo el procedimientu habitual de la entidá bancaria. Una vegada autorizada la operación, el sistema emite automáticamente'l xustificante de pagu del Ente Públicu de Servicios Tributarios.

Dende l'organismu recuerden que les llendes d'importe y frecuencia pueden variar según les condiciones establecíes por cada entidá financiera, polo que convien consultales primeramente. Esta nueva funcionalidá completa los métodos de pagu yá disponibles, como la pasarela telemática convencional con tarxeta de creitu y el restu d'opciones entamaes dende va años.

Con esta midida, l'alministración pública busca facilitar los trámites y averar los servicios tributarios a la ciudadanía d'un xeitu más axilosu y accesible.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"