El grupu vascu Tekpolio compra la compañía xixonesa de tresformación del vidriu Cristal Norte

El grupu vascu Tekpolio, dientro de la so estratexa de diversificación industrial, adquirió'l 100 % de la empresa xixonesa de tresformación del vidriu Cristal Norte. Con esta operación, el grupu familiar fundáu polos empresarios Manuel y Guillermo Delclaux Lezama-Leguizamón, asitia nel sector de la construcción, fuera de les sos llinies tradicionales.

Cristal Norte, con casa social en Xixón y una facturación alredor de los 10 millones d'euros, ta especializada na tresformación de vidriu planu. Les sos modernes instalaciones permíten-y fabricar toa triba de vidriu destináu a un ensame d'usos, col focu nel doble acristalamientu. Ente los sos productos y servicios destacaos tán el corte ya instalación de vidriu planu pa ventanes, fachaes y puertes automátiques, y otres soluciones integrales pa proyeutos d'edificación.

Amás, Cristal Norte ye fabricante oficial del sistema Climalit, perteneciente a Saint-Gobain Glass. Gracies a esta certificación, puede ufiertar productos con prestaciones térmiques cimeres, amañosos pa fachaes eficientes y ventanes d'altu rendimientu. En materia medioambiental, Cristal Norte participa activamente nel reciclaxe del vidriu y na mengua de la huelga de carbonu arreyada a la so actividá.

Según fontes de Tekpolio, l'apuesta pola compra de Cristal Norte enxaretase nun momentu de fuerte dinamismu nel mercáu del vidriu, emburriáu por una demanda cada vez más esixente en materia d'eficiencia enerxética. Amás, señalaron que, pa Cristal Norte, esti pasu representa "una oportunidá pa esparder el so algame téunicu y xeográficu, intensificar la inversión n'I+D, adoptar nueves teunoloxíes y optimizar les operaciones industriales".

Fundáu en 2017, Grupu Tekpolio ye un 'family office' con un enfoque d'inversión a llargu plazu en sectores clave como la industria, la enerxía, la infraestructura y la teunoloxía. Tekpolio busca identificar oportunidaes d'inversión tanto en fases iniciales como d'altu crecimientu, con especial interés n'árees venceyaes a la transición ecolóxica y la sostenibilidá.

