Javier Martínez gana'l V Premiu Florina Alías pola traducción al asturianu de "L'home de choque", de Joseph Peyré
S. C.
La Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Deporte concedió'l Premiu "Florina Alías" a la meyor traducción al asturianu, na so quinta edición y correspondiente al añu 2025, a Javier Martínez Concheso pola obra "L'home de choque", traducción de la novela del escritor francés Joseph Peyré.
El galardón, dotáu con 6.000 euros, reconoz según el xuráu "la visión esterna pero certera y cercana a la realidá d'un autor estranxeru sobre un fechu históricu asturianu como ye la Revolución del 34" y "la vuelta a Asturies d'una historia local convertida n'historia universal, que nun taba disponible hasta agora en nenguna otra llingua española".
Al respeutive del trabayu de traducción, el xuráu destacó "la verosimilitú de los diálogos, la fluidez del testu y la capacidá d'averar los usos normativos a los patrimoniales de la llingua asturiana".
El Premiu "Florina Alías" foi creáu nel 2021 pola Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Turismu pa reconocer les meyores traducciones al asturianu.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
