Asoléyase otru númberu de la revista "Ciencies", dedicada a la divulgación científica y teunolóxica n'asturianu

La revista "Ciencies. Cartafueyos Asturianos de Ciencia y Teunoloxía" publicó'l nuevu númberu correspondiente a payares, fiel al so oxetivu, dende 2011, d'esparder na sociedá asturiana los avances ya investigaciones científiques y teunolóxiques al traviés de la llingua asturiana.

Según informa l'Academia de la Llingua Asturiana, la publicación caltién una perspeutiva divulgadora y rigurosa, orientada a favorecer la comprensión de los conteníos por parte de llectores interesaos nestos ámbitos. L'interés principal del proyeutu ye'l d'apurrir a la sociedá conocimientos científicu-téunicos y, n'especial, a los enseñantes d'asturianu nos estremaos niveles educativos. La revista pretende, amás, contribuyir a l'ampliación del vocabulariu científicu-téunicu de la llingua asturiana.

"Ciencies" espublízase añalmente en payares y pue consultase en REUNIDO, la plataforma de revistes científiques de la Universidá d'Uviéu. La publicación ufierta accesu abiertu darréu al so conteníu, cola intención de favorecer el intercambiu global de conocimientu.

