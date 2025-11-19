Asoléyase otru númberu de la revista "Ciencies", dedicada a la divulgación científica y teunolóxica n'asturianu
S. C.
La revista "Ciencies. Cartafueyos Asturianos de Ciencia y Teunoloxía" publicó'l nuevu númberu correspondiente a payares, fiel al so oxetivu, dende 2011, d'esparder na sociedá asturiana los avances ya investigaciones científiques y teunolóxiques al traviés de la llingua asturiana.
Según informa l'Academia de la Llingua Asturiana, la publicación caltién una perspeutiva divulgadora y rigurosa, orientada a favorecer la comprensión de los conteníos por parte de llectores interesaos nestos ámbitos. L'interés principal del proyeutu ye'l d'apurrir a la sociedá conocimientos científicu-téunicos y, n'especial, a los enseñantes d'asturianu nos estremaos niveles educativos. La revista pretende, amás, contribuyir a l'ampliación del vocabulariu científicu-téunicu de la llingua asturiana.
"Ciencies" espublízase añalmente en payares y pue consultase en REUNIDO, la plataforma de revistes científiques de la Universidá d'Uviéu. La publicación ufierta accesu abiertu darréu al so conteníu, cola intención de favorecer el intercambiu global de conocimientu.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
- El duro relato de la familia de la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: 'No podíamos con ella entre cuatro
- Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Candamo
- Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
- Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
- Los dos nuevos destinos (y quizá un tercero) a los que aspira el aeropuerto de Asturias
- El mercadillo navideño más bonito de Asturias: último año para disfrutarlo tras los últimos cambios
- El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas