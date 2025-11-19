Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asoléyase otru númberu de la revista "Ciencies", dedicada a la divulgación científica y teunolóxica n'asturianu

Portada del últimu númberu de la revista &quot;Ciencies. Cartafueyos Asturianos de Ciencia y Teunoloxía&quot;&quot;.

Portada del últimu númberu de la revista "Ciencies. Cartafueyos Asturianos de Ciencia y Teunoloxía"". / LNE

S. C.

La revista "Ciencies. Cartafueyos Asturianos de Ciencia y Teunoloxía" publicó'l nuevu númberu correspondiente a payares, fiel al so oxetivu, dende 2011, d'esparder na sociedá asturiana los avances ya investigaciones científiques y teunolóxiques al traviés de la llingua asturiana.

Según informa l'Academia de la Llingua Asturiana, la publicación caltién una perspeutiva divulgadora y rigurosa, orientada a favorecer la comprensión de los conteníos por parte de llectores interesaos nestos ámbitos. L'interés principal del proyeutu ye'l d'apurrir a la sociedá conocimientos científicu-téunicos y, n'especial, a los enseñantes d'asturianu nos estremaos niveles educativos. La revista pretende, amás, contribuyir a l'ampliación del vocabulariu científicu-téunicu de la llingua asturiana.

"Ciencies" espublízase añalmente en payares y pue consultase en REUNIDO, la plataforma de revistes científiques de la Universidá d'Uviéu. La publicación ufierta accesu abiertu darréu al so conteníu, cola intención de favorecer el intercambiu global de conocimientu.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
  2. El duro relato de la familia de la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: 'No podíamos con ella entre cuatro
  3. Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Candamo
  4. Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
  5. Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
  6. Los dos nuevos destinos (y quizá un tercero) a los que aspira el aeropuerto de Asturias
  7. El mercadillo navideño más bonito de Asturias: último año para disfrutarlo tras los últimos cambios
  8. El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas

Asoléyase otru númberu de la revista "Ciencies", dedicada a la divulgación científica y teunolóxica n'asturianu

Asoléyase otru númberu de la revista "Ciencies", dedicada a la divulgación científica y teunolóxica n'asturianu

"Nuberu" va tar nel aniversariu de "Gaiteros del carbón"

Javier Martínez gana'l V Premiu Florina Alías pola traducción al asturianu de "L'home de choque", de Joseph Peyré

El grupu vascu Tekpolio compra la compañía xixonesa de tresformación del vidriu Cristal Norte

Pagar impuestos yá ye más fácil n'Asturies: autoricen facelo al traviés de Bizum

Pagar impuestos yá ye más fácil n'Asturies: autoricen facelo al traviés de Bizum

L'Academia de la Llingua Asturiana anuncia la última convocatoria del 2025 pa la Prueba de Conocencia

L'Academia de la Llingua Asturiana anuncia la última convocatoria del 2025 pa la Prueba de Conocencia

Covenant Producciones gana'l IX Premiu Nel Amaro col espectáculu "Tía Miseria"

Ribeseya remata'l so III Certame Cinematográficu: estos fueron los premiaos

Ribeseya remata'l so III Certame Cinematográficu: estos fueron los premiaos
Tracking Pixel Contents