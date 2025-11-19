Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Nuberu" va tar nel aniversariu de "Gaiteros del carbón"

El dúu participará nel conciertu nel que tamién van collaborar los "Celtas Cortos"

&quot;Nuberu&quot; nun conciertu n'Avilés. | RICARDO SOLÍS

"Nuberu" nun conciertu n'Avilés. | RICARDO SOLÍS

David Orihuela

Sixto Cortina (Traducción)

Llangréu

El décimu aniversariu de "Gaiteros del carbón" sigue axuntando adeptos. Si va unos díes la formación anunciaba la presencia de "Celtas Cortos" na celebración, agora axúntase un emblema de la cuenca del Nalón y de toa Asturies, "Nuberu".

El dúu compuestu por Chus Pedro Suárez y Manolo Peñayos va tar presente nel conciertu que se va celebrar el próximu día 10 de xineru nel teatru José León Delestal de La Felguera.

La cita ye posible gracies a una campaña de micromecenazgu qu'entamó n'internet la banda de gaites minera nacida va una década. Nel escenariu van tar tamién músicos como Ramón Prada, Rubén Bada o Juanjo Díaz.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

