"Nuberu" va tar nel aniversariu de "Gaiteros del carbón"

El décimu aniversariu de "Gaiteros del carbón" sigue axuntando adeptos. Si va unos díes la formación anunciaba la presencia de "Celtas Cortos" na celebración, agora axúntase un emblema de la cuenca del Nalón y de toa Asturies, "Nuberu".

El dúu compuestu por Chus Pedro Suárez y Manolo Peñayos va tar presente nel conciertu que se va celebrar el próximu día 10 de xineru nel teatru José León Delestal de La Felguera.

La cita ye posible gracies a una campaña de micromecenazgu qu'entamó n'internet la banda de gaites minera nacida va una década. Nel escenariu van tar tamién músicos como Ramón Prada, Rubén Bada o Juanjo Díaz.

