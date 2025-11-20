Especialistes internacionales y nacionales participen nel I Seminariu d'Investigación Glotopolítica d'Uviéu
S. C.
El vienres 28 de payares va celebrase'l I Seminariu d'Investigación Glotopolítica nel Edificiu Históricu de la Universidá d'Uviéu, organizáu pol Seminariu de Filoloxía Asturiana. La xornada va ser de 17.00 al 20.00 hores nel Aula Magna del edificiu.
La glotopolítica ye l'estudiu de la política nel llinguaxe y lo llingüístico no político, una perspeutiva crítica p'analizar cómo l'usu del llinguaxe ta arreyáu al poder. Les persones interesaes n'asistir puen inscribise escaneando un códigu QR que apaez nel cartel del seminariu o rellenando'l formulariu disponible na dirección habilitada pola organización: https://goo.su/Any6pi
El seminariu, titulau "Principios y Aplicaciones al Estudiu Sociollingüísticu", va contar cola participación d'especialistes de la City University of New York, la Universidade de Santiago de Compostela, la Universidad Autónoma de Madrid y la propia Universidá d'Uviéu.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
