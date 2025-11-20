Los planes de la cementera d'Aboño pa quemar hasta cinco veces más residuos p'amenorgar el CO2

Cementos Tudela Veguín nagua por amenorgar les emisiones de CO2 de la so planta d'Aboño, en Carreño, cola incineración de más residuos. Pa ello, la compañía del grupu Masaveu ta realizando los trámites ambientales pa multiplicar por cinco (de 20.000 a 100.000 tonelaes añales) la so capacidá de quema de combustibles alternativos como'l que xenera'l Consorciu pa la Xestión de Residuos Sólidos d'Asturies (Coxersa) na so planta de valorización de Serín.

Cementos Tudela Veguín remana un plan de desacarbonización de les sos plantes asturianes d'Aboño (Carreño), Tudela Veguín (Uviéu) y Caleres de San Cucao (Llanera), y de la lleonesa de La Robla, qu'inclúi una primer fase de mengua d'emisiones y una segunda de captura y secuestru de CO2 pendiente de la evolución teunolóxica y del llogru d'ayudes. Na primer fase cuentase facer una inversión de 62,5 millones y nella inclúyese'l proyeutu "Descarbonización de la combustión nel procesu de producción de clínker na planta d'Aboño", que consiste na sustitución de combustibles fósiles pola incineración de residuos non reciclables con una alta composición de biomasa qu'amenorgaría la buelga de carbonu.

La compañía tien entamaos los trámites pa modificar l'autorización ambiental integrada de la cementera d'Aboño pa poder incrementar l'usu de combustibles alternativos nel quemador principal de la instalación con hasta 100.000 tonelaes al añu.

La Conseyería de Movilidá, Mediu Ambiente y Xestión d'Emerxencies acaba de formular el documentu d'algame pal estudiu ambiental del proyeutu de descarbonización. Establez, por casu, que Cementos Tudela Veguín tien d'incluyir nel estudiu modelizaciones d'emisiones atmosfériques y sonores, el cálculu de la buelga de carbonu, l'analís de vulnerabilidá énte accidentes graves y un capítulu sobre l'aceptación social del proyeutu basáu en téuniques cualitatives (entevistes, grupos focales, enfoque participativu…) o cuantitatives (encuestes, cuestionarios, analís estadísticu…).

La factoría d'Aboño tien una plantía de 150 trabayadores.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"