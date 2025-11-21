Les obres n'asturianu podrán optar a los Premios Nacionales de Lliteratura a partir de 2026

Les obres lliteraries escrites en llingua asturiana van poder aportar a los Premios Nacionales de Lliteratura a partir del añu qu'entra. El ministru de Cultura, Ernest Urtasun, anunciólo esti día nel Congresu de los Diputaos y l'Executivu asturianu celebró como "un finxu históricu" la reconocencia del valor creativu del asturianu dientro de la pluralidá llingüística del Estáu.

La conseyera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, que va unos díes aconceyó con Urtasun, recordó qu'Asturies lleva, dende l'entamu de la llexislatura, "reclamando esti pasu de forma reiterada". "Llevábamos munchu tiempu plantegando esta petición al Ministeriu de Cultura y celebramos que se materialice", declaró. El reconocimientu del asturianu como llingua lliteraria, col impulsu qu'ello supon p'autores y editoriales, supon un "avance mui importante", recalcó la Conseyera; agradeció "la sensibilidá mostrada pol ministeriu", manifestó que la midida "corrixe una ausencia y discriminación respective a los artistes que s’espresen n’otros idiomes del Estáu" y que supon un pasu relevante hacia la normalización cultural de la llingua.

El Ministeriu de Cultura abrió en 2024 l'accesu de les llingües del Estáu con reconocimientu estatutariu, incluyíu l'asturianu, a les ayudes estatales pa la creación lliteraria.

"Asturies venía reclamando esti pasu de forma reiterada nes reuniones manteníes col ministru dende comienzos de la lexislatura y güei dase cumplimentu a esa petición", reconoció la Conseyera asturiana.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"