Les reducciones de capital d'empresa medren n'Asturies, que lidera'l ranking nacional

El plan de reestructuración de Duro Felguera qu'aprobó'l vienres pasáu la xunta xeneral d'accionistes de la centenaria compañía, y que ta pendiente del preste del xuez, preve una "operación acordión" con una mengua y un aumentu de capital simultáneos pa compensar les perdes, saniar el balance y capitalizar el nuevu financiamientu de 10 millones d'euros que va apurrir el grupu mexicanu Prodi pa la continuidá del negociu. No que va d'añu, les mengües de capital, arreyaes en munchos casos a perdes, incrementáronse de forma bultable n'Asturies, mentanto que les ampliaciones cayeron.

En concretu, nos primeros diez meses del añu, n'Asturies rexistráronse mengües de capital por un valor de 165,08 millones d'euros, lo que supon un fuerte incrementu del 342% al respeutive del mesmu periodu del añu pasáu, según los datos qu'arrexuntó'l Centru d'Estudios d'Experian (compañía global de datos y teunoloxía) a partir de la información del Rexistru Mercantil. En delles ocasiones, estos amenorgamientos de capital faense pa devolver aportaciones a los accionistes cuando la empresa va bien; pero na mayor parte de los casos faense p'absorber perdes y pa evitar que'l patrimoniu netu seya inferior al capital social.

Pela so parte, les ampliaciones de capital suelen realizase pa dar entrada a nuevos inversores o capitalizar reserves, pa financiar el crecimientu o pa meyorar la solvencia. N'Asturies rexistráronse nos diez primeros meses del añu ampliaciones de capital por un valor de 163,01 millones d'euros, lo que supon un descensu del 52%.

L'aumentu de mengües de capital y el descensu d'ampliaciones provocó que de xineru a ochobre'l saldu de capital social suscritu n'Asturies seya negativu en pocu más de dos millones d'euros, frente al balance positivu de 8.329 millones rexistráu nel conxuntu d'España.

En nenguna otra comunidá autónoma se rexistró una medría de les mengües de capital tan bultable como n'Asturies. La so tasa de crecimientu del 342% ta mui perriba de la del 229% rexistrada en Cataluña o del 194% del País Vascu. Al otru sen, el mayor descensu rexistróse en Murcia, con una cayida de les mengües del 89%.

Tocantes a les ampliaciones de capital, Asturies ye la segunda comunidá que rexistra un mayor descensu. La so tasa de recorte del 52% namás la degola Cantabria col 66%.

Nel conxuntu d'España, les ampliaciones de capital amenorgaron el 2% y les mengües aumentaron un 24%. Los sectores que más operaciones de capital rexistren nos diez primeros meses del añu son actividaes inmobiliaries con 4.435 operaciones, actividaes profesionales científiques y téuniques con 3.147 operaciones y comerciu al por mayor con 3.135 operaciones.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"