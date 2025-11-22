El prometedor entamu d'ún de los principales museos de la comarca d'Avilés: "Tamos plasmaos cola acoyida"

El Muséu de los países celtes ta na parroquia de Villa y ocupa l'edificiu de les antigües escueles que llevaben ensin usu décades. Ello ye'l primer centru museísticu del conceyu de Corvera y entá nun cumplió nin el so primer añu de vida. Abrió les sos puertes al públicu en Selmana Santa, el mes d'abril pasáu, y yá raspia'l so primer millar de visitantes. La xestión del Muséu de los países celtes va de cuenta de la banda de gaites de Corvera, col so direutor, Bras Rodrigo Álvarez Prieto, de cabezaleru.

"Tamos percontentos col Muséu y tamién plasmaos pola acoyida que tuvo nos sos primeros siete meses", apunta'l responsable d'esti centru museísticu. En total, el Muséu de los países celtes recibió 935 visitantes. Bras Rodrigo Álvarez Prieto destaca que lo más gordo de les visites concentróse nos meses de branu, dende xunu a setiembre. La procedencia de los visitantes ye desemeyao. Magar abonden los asturianos, tamién s'animaron a conocer los secretos d'esti muséu allugáu nun entornu rural visitantes de delles provincies y comunidaes autónomes españoles como ye'l casu de lleoneses, vallisoletanos, zamoranos y gallegos, principalmente. "Tenemos muncha ilusión puesta nel centru y comprobemos que ta funcionando, a nivel pequeñín, pero funcionando a lo último", apunta Álvarez Prieto, que tien enfotu en que'l númberu de visitantes siga medrando no que queda d'añu y pal próximu 2026.

Cola mirada nel añu qu'entra

Los responsables d'esti centru museísticu de Villa yá piensen nel añu qu'entra. Tovía más, cuenten con ampliar la coleición del muséu y nagüen por instalar una recreación d'una cabana de teitu, asemeyando a les qu'hai nel conceyu de Somiedu. "Queremos mangar una típica cabana celta pa enseñar cómo yera la vida nuna vivienda típica celta asturiana, y eso creemos que-y va prestar enforma a los rapacinos", afirma'l direutor de la banda de gaites de Corvera, que tien enfotu tamién en poder incorporar un proyeutor a la instalación p'asina poder visualizar vídeos qu'ayuden a entender meyor el conteníu del muséu.

Les persones interesaes n'asistir a esti centru museísticu tendrán de facelo al traviés de la páxina web museupaisesceltes.com. Son cites alcordaes ya inclúin visites empobinaes. El muséu tamién dispon de redes sociales como Facebook ya Instagram que tamién fueron utilizaes pa la reserva de cites.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"