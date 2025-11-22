La Universidá d'Uviéu guarda un manuscritu cola firma de Murillo

La biblioteca de la Universidá d'Uviéu guarda, ente los sos valiosísimos fondos, un documentu cola firma del pintor Bartolomé Esteban Murillo. Desconozse cómo acabó n'Asturies, pero d'él da cuenta un artículu publicáu nel añu 2018 pola catedrática d'Hestoria de la Universidá de Sevilla Pilar Ostos-Salcedo con motivu del cuartu centenariu de la nacencia del artista sevillanu. Murillo estampó la so firma na escritura de la partición de los bienes familiares heredaos pola so esposa Beatriz de Cabrera y Sotomayor, a la qu'él representó llegalmente.

Esi documentu, del que Ostos-Salcedo tuvo conocimientu al traviés de los profesores de la Universidá d'Uviéu Miguel Calleja y María Josefa Sanz, conseña que'l 21 de payares de 1658 Murillo taba nel municipiu de Pilas, próximu a la capital andaluza, pa iguar l'asuntu de los bienes familiares que-y correspondíen a la so muyer tres el fallecimientu de los sos padres y les sos dos hermanes solteres. Beatriz contraxera matrimoniu col pintor en 1645 na ilesia de la Magdalena de Sevilla. La so hermana Guiomar de Villalobos, la otra heredera, enviudara y casárase en segundes nupcies con Francisco de Obando. Precisamente, Ostos-Salcedo cunta que la boda de Guiomar y un viaxe de Murillo a Madrid pudieron ser les razones poles que la repartida de la herencia se retrasó nueve meses. A Beatriz tocáron-y nel repartu, ente otra coses, les cases de la familia en Pilas, terrenes y tierres de llabranza, un viñéu, un olivar y el cobru de delles rentes.

Pilar Ostos-Salcedo afayó con plasmu la esistencia d'esi documentu inéditu na biblioteca de la Universidá d'Uviéu cuando la de Sevilla andaba somorguiada nos preparativos del homenaxe a Murillo pol so 400.u aniversariu. "Tendría que tar nel protocolu notarial del documentu, porque ye la escritura matriz d'una partición na que Murillo representa a la so esposa", esplica ya informa de qu'esi protocolu guardase nel Archivu Públicu de Sanlúcar la Mayor, onde fueron parar los archivos de delles localidaes de la comarca sevillana del Aljarafe, ente elles Pilas. Anguaño sigue ensin tener idea de cómo aportó esa escritura cola firma de Murillo a Asturies.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"