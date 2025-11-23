El preciu de la vivienda esguila un 14% n'Asturies, pero entá nun algama los picos de la burbuya

El preciu mediu de la vivienda llibre asitió n'Asturies nel tercer trimestre en 1.638,1 euros el metru cuadráu, lo que supon una xuba interañal del 14,1% y el valor más altu dende 2010, según los datos publicaos pol Ministeriu de Vivienda y Axenda Urbana. Sicasí, los precios, a diferencia de lo qu'asocede nel conxuntu d'España, entá nun algamen los picos que se rexistraron a lo llargo de la burbuya.

Asturies foi la cuarta comunidá na que más xubió'l preciu de la vivienda nel últimu añu, namás per detrás de Cantabria, con un 15,1%, y de Baleares y Comunidad Valenciana, con un 14,5% en dambos casos. Amás, la xuba rexistrada nel Principáu superó la media nacional del 12,1%.

La estadística del ministeriu reflexa una aceleración na xubida interañal de los precios n'Asturies, una y bones la xuba foi del 11,4% nel primer trimestre y del 12,7% nel segundu. Sicasí, el ritmu de xubida en tasa interañal ralentizóse una décima, al 3,8%, anque se caltuvo como ún de los más altos ente les comunidaes autónomes, solo per detrás de Baleares y de Cantabria, con un 4,4% en dambos casos, y hermanu al de la Comunidad Valenciana.

Por antigüedá de los inmuebles, el preciu de la vivienda d'hasta cinco años xubió n'Asturies un 0,7% trimestral y un 11% interañal, hasta 1.912,6 euros por metru cuadráu. Pela so parte, el preciu de la vivienda con una antigüedá cimera a los cinco años incrementóse un 3,9% trimestral y un 14,1% interañal, hasta una media de 1.632,7 euros.

Los datos del ministeriu tamién reflexen que'l preciu de la vivienda protexida repicó un 1,2% trimestral y un 2,1% interañal, hasta 1.085,7 euros.

El Ministeriu de Vivienda tamién ufierta datos del valor tasáu de la vivienda llibre nos conceyos de más de 25.000 habitantes. Ente ellos, el conceyu asturianu con un preciu mediu más eleváu ye Xixón, con 2.201 euros por metru cuadráu, siguíu d'Uviéu, con 1.908,1 euros; Avilés, con 1.369,6 euros; Siero, con 1.339.3 euros; Llangréu, con 949,1 euros, y Mieres, con 864,8 euros.

Máximu históricu n'España

Nel conxuntu del país, el preciu de la vivienda llibre acentuó la so xuba nel tercer trimestre del añu hasta'l 12,1 % interañal y algamó los 2.153,4 euros por metru cuadráu, el mayor importe que se rexistra en tola serie histórica de la estadística del Ministeriu de Vivienda y Axenda Urbana, qu'entama en 1995.

Amás, al respeutive de los trés meses previos, el preciu de la vivienda xubió ente xunetu y setiembre un 2,9 % en tasa intertrimestral, encadenando trés trimestres percima de los 2.000 euros/m2.

Con esta nueva xuba, el preciu de la vivienda degola l'anterior máximu, que se dio nel primer trimestre de 2008, coincidiendo cola burbuya inmobiliaria, al marcar los 2.101,4 euros/m2.

