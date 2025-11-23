El revolucionariu sistema pa la movilidá n'Uviéu que va llevar a los pacientes hasta la puerta del HUCA ensin moyase
Les obres del nuevu intercambiador y los tapices rodantes del HUCA na so recta final: estos son los plazos por qu'haya menos atascos y más comodidá pal ciudadanu
Sixto Cortina (Traducción)
A falta d'apenes unes selmanes por que concluyan les obres, la redolada de Consultes Esternes del HUCA avanza hacia la so tresformación más fonda dende l'apertura del complexu. La previsión oficial ye que tanto la nueva marquesina d'autobuses como los tapices rodantes que van conectar esti intercambiador col accesu al hospital entren en serviciu en xineru, anque'l Principáu nun escarta que los trabayos queden remataos dafechu primero d'acabar l'añu. Esti día, dellos operarios trabayaben yá na instalación de los sistemes mecánicos de les pasareles eléctriques, un finxu que confirma que la obra entra na so recta final.
Les cintes, axudicaes a la empresa Ogensa por 2,5 millones d'euros, van entamar un itinerariu asistíu de 84 metros que va salvar la rimada del aparcamientu sobre'l que s'asienten. El dispositivu va tar formáu por dos tramos de 35 metros, caún equipáu con dos tapices rodantes, ún en cada sen, capaces de tresportar hasta 6.000 persones por hora a una velocidá de 0,5 metros por segundu. Los equipos, diseñaos pa trabayar albentestate, incorporen paletes de 1,10 metros d'anchu, embarques horizontales, zócalos y revestimientos n'aceru inoxidable y una sonoridá amenorgada a 60 decibelios, amás de llume integrao y sistemes de seguridá conforme a la norma europea EN-115.
Tol percorríu va quedar protexíu por una cubrición modular formada por pórticos d'aceru y zarramientos llaterales tresparentes, sobre los que se van instalar plaques fotovoltaiques destinaes a menguar el consumu enerxéticu. Esta estructura, llixera y repetitiva, va permitir caltener un gálibu interior de cerca de trés metros y va protexer a los usuarios del agua y el vientu nun trayeutu qu'acueye una montonera de persones a diario.
Al empar, avanza tamién la construcción de la gran marquesina d'autobuses asitiada ente les glorietes de Jaime Martínez González-Río y Sanitarios d'Asturies, axudicada por 1,39 millones. Con una superficie de cerca de 300 metros cuadraos, el nuevu intercambiador va concentrar les paraes de los 430 autobuses qu'aparen cada día na redolada del HUCA. L'equipamientu va incluyir bancos, aseos, aparcabicis, árees de recarga eléctrica, puntos d'información y cortavientos pa protexer a los usuarios.
A estes dos actuaciones, financiaes con fondos europeos Next Generation, axúntase la execución del nuevu vial de salida del aparcamientu soterrañu de Consultes Esternes, valoráu en 226.444 euros y entamáu por Gispasa, col que se busca meyorar la fluidez del tráficu internu del recintu.
