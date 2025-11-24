Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asturies vuelve a metese ente les comunidaes líderes n'investigación: este ye'l gastu destináu en 2024

La inversión por asturianu xubió l'añu pasáu hasta arimase a los 302 euros

Ciencia n'Asturies

Ciencia n'Asturies / LNE

Sara Bernardo

Sixto Cortina (Traducción)

Asturies sigue pisando l'acelerador de l'anovación. En 2024, el Principáu dio un reblagu bultable n'investigación y desarrollu (I+D): el gastu creció un 10,4% y el númberu de persones dedicaes a estes actividaes aumentó un 11,7%. En total, la comunidá destinó 308 millones d'euros y tuvo 5.264 profesionales a tiempu completu impulsando proyeutos científicos y teunolóxicos.

Estos resultaos afiten a Asturies, por segundu añu consecutivu, ente les comunidaes que más avancen en ciencia a nivel nacional. Ello ye qu'Asturies ye la tercer comunidá con mayor crecimientu del gastu n'I+D, superada por Navarra y Madrid. El Principáu aumentó, amás, el so pesu nel conxuntu nacional, pasando de representar el 1,2% de la inversión total en 2023 al 1,3% en 2024.

El puntu anovador nótase tamién nes persones: nunca enantes hubo tanta dedicación científica na comunidá. El personal n'I+D creció cerca d'un 12%, confirmando la xubida yá rexistrada en 2023, cuando l'incrementu foi del 30%.

El conseyeru de Ciencia, Industria y Empléu, Borja Sánchez, celebró estos datos y atribuyólos a “l'esfuerzu de siguíu de les polítiques qu'empezaron en 2019”. Pa él, apostar pola conocencia ye la única dirección posible: “Invertir en ciencia ye invertir en futuru. El talentu científicu ye'l motor que va tresformar la nuesa economía”.

Meyora en tolos ámbitos

La tendencia ascendente refléxase en tolos ámbitos. Les empreses aumentaron el so gastu hasta los 184 millones d'euros, mui percima de los 156,3 del añu anterior. La Universidá d'Uviéu tamién reforzó la so apuesta, con 80,3 millones d'euros invertíos. Y too ello permitió que la inversión por habitante xubiera hasta arimase a los 302 euros, mui perriba de la media d'España.

Con estes cifres, Asturies confirma que la ciencia y l'anovación yá son cosa del so modelu de desarrollu, y que quier siguir xubiendo puestos na clasificación.

