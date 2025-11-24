La cifra d'asturianos n'espera pa operase crez por cuartu mes consecutivu

La cifra d'asturianos en llista d'espera pa operase aumentó n'ochobre por cuartu mes consecutivu, hasta asitiar en 22.548 pacientes.

Depués d'un descensu siguíu ente febreru y xunu d'esti añu, los datos tornaron a pesar del entamu d'hores estraordinaries por parte de médicos de toles especialidaes de la sanidá pública asturiana.

Magar el aumentu del volume de pacientes pendientes de pasar pel quirófanu, el tiempu de demoranza media baxó de 94 díes en septiembre a 88 díes n'ochobre.

Salú sorraya la meyora interañal

El comunicáu espublizáu esti día pola Conseyería de Salú del Principáu amuésase más optimista porque fae comparanza de los datos actuales colos d'un añu primero. “Los pacientes qu'aguarden una intervención son 1.238 menos que va un añu”, indica Salú.

Según la citada nota, el Serviciu de Salú del Principáu (Sespa) “algamó n'ochobre diez meses consecutivos de descensu interañal de les llistes d'espera y la demoranza media”.

A lo llargo del mes pasáu, “los hospitales realizaron 6.318 operaciones programaes, lo que supon la segunda mayor cifra pa un mes d'ochobre de los ocho años postreros y supera por muncho los rexistros previos a la pandemia”, precisa'l comunicáu de la Conseyería.

D'otru llau, los médicos de los hospitales atendieron 174.816 consultes n'ochobre, “un 20% más qu'en septiembre, y mui perriba de los rexistros previos a la pandemia”. Esta actividá “permite qu'a lo llargo de tou esti añu les demorances se caltuvieren per debaxo del exerciciu pasáu”, indica la nota de Salú.

