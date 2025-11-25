L'asturiana GAM zarra una emisión de bonos por 50 millones d'euros

La empresa asturiana General de Alquiler de Maquinaria (GAM) zarró nel Mercáu Alternativu de Renta Fixa (MARF) una nueva emisión de bonos por un importe nominal total de 50 millones d'euros, según informó la compañía. Los fondos llograos con esta emisión van destinase, per un llau, a impulsar el crecimientu orgánicu ya inorgánicu de GAM y, per otru, a l'amortización de la emisión de bonos por importe de 30 millones d'euros llanzada en 2021. Los títulos, que van ser almitíos a negociación nel MARF, van tener un valor nominal unitariu de 100.000 euros caún, con fecha de vencimientu'l 25 de payares de 2030 y un tipu d'interés fixu añal del 5,25 %. Ello ye la primer emisión de bonos arreyaos a la sostenibilidá de la compañía.

