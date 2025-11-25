Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Universidá d'Uviéu ficha a 11 figures clave pa revolucionar la so estratexa de futuru

Espertos de la empresa, la ciencia y la universidá axúntense al anováu conseyu que va empobinar los planes de la institución asturiana

Foto de familia del nuevu Conseyu Asesor

Foto de familia del nuevu Conseyu Asesor / LNE

Sara Bernardo

Sixto Cortina (Traducción)

La Universidá d'Uviéu dio un pasu na so planificación estratéxica cola renovación del so Conseyu Asesor de Polítiques Universitaries. Faelo con un oxetivu: axuntar voces espertes del ámbitu universitariu, el texíu empresarial y la investigación pa empobinar meyor el futuru de la institución.

Nesta ocasión, once nueves persones incorpórense al comité, procedentes de sectores bien diversos. Nellos tán Javier Sáenz de Jubera, presidente de TotalEnergies; Nicolás de Abajo, responsable de centros d'I+D+i d'ArcelorMittal; Teresa Sanjurjo, direutora de la Fundación Princesa d'Asturies; y Carmen Díaz, CEO de Holcim España. Tamién s'axunten Yolanda Martínez Bajo, direutora de Talentu y Cultura de BBVA n'España; Cristina Fanjul, direutora del CEEI Asturies; Eva Pando, direutora de la Fundación Caxa Rural d'Asturies; Flor Álvarez, conseyera del grupu Asturmadi; María Neira, direutora de Salú Pública y Mediu Ambiente de la OMS; la catedrática Dorothy Kelly, de la Universidá de Granada; y José Miguel Arias, profesor de la Universidá d'Uviéu.

Al par de estes incorporaciones, siguen como miembros permanentes los rectores Santiago García Granda, Juan Vázquez, Vicente Gotor y Juan Sebastián López Arranz, lo mesmo que'l expresidente del Conseyu Social, Ladislao de Arriba Azcona.

Primeros pasos

La primer xunta del anováu Conseyu Asesor celebróse va unos díes nel Edificiu Históricu de la Universidá. El rector, Ignacio Villaverde, aprovechó la ocasión p'agradecer el llabor de quien formaron parte del comité hasta agora y pa dar la bienvenida a los nuevos integrantes. Sorrayó, amás, que los sos perfiles van ayudar a construyir "una universidá más fuerte, más abierta y meyor preparada pa encarar los retos del presente y del futuru".

Nel alcuentru participaron tamién la vicerrectora d'investigación, Irene Díaz; la vicerrectora de Tresferencia y Relaciones cola Empresa, Susana Luque; y el secretariu xeneral, Ángel Espiniella. Amás de construyir oficialmente'l comité, la sesión sirvió pa repasar l'estáu actual de la Universidá d'Uviéu, analizar los datos d'investigación y tresferencia y presentar la estratexa d'internacionalización cola que la institución quier reforzar la so presencia global.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

TEMAS

Trés escueles rurales pa una "xuntanza" que recordar nel occidente d’Asturies

