La "Guapura" de ganar el premiu Teodoro Cuesta: esti ye'l poeta que llevó'l galardón (dotáu con 4.000 euros)
El xuráu destacó "el ritmu, l'usu cuidadosu del idioma y la capacidá d'emocionar" de la obra
Sixto Cortina (Traducción)
El Premiu Teodoro Cuesta de poesía n'Asturianu yá tien ganador na so XXXIV edición. El xuráu, axuntáu va unos díes, escoyó'l poemariu "Guapura", de Daniel García Granda, ente los 24 presentaos al prestixosu certame. L'autor polesu, profesor d'oficiu, llogró conquistar a un esixente tribunal y alzase con ún de los premios de poesía más destacaos d'Asturies.
El xuráu nun lu tuvo fácil vista l'alta calidá de les obres presentaes. De "Guapura", destacaron nel fallu "el ritmu, l'usu cuidadosu del idioma y la capacidá d'emocionar, lo mesmo que la posibilidá d'atopar la guapura na sotileza universal del instante que se proyecta nos versos y poemes. En resume, un diálogu cola lliteratura y l'arte como fixeron Ana Blandiana, Cohen…".
Palmarés
El xuráu tuvo formáu por María Fernández Abril, Alfredo Garay Menéndez, Pablo Rodríguez Medina, Rafel Rodríguez Valdés y Lluisa Suárez Sanz, actuando como presidenta la conceyala Belén Alonso Losa y como secretaria Elena Losa Carballido.
El Premiu Teodoro Cuesta, dotáu con 4.000 euros, creóse nel añu 1991 y considérase el más prestixosu de los que se convoquen n'Asturies nel ámbitu de la poesía, atropando nel so palmarés a autores de prestíu de les lletres asturianes como Berta Piñán, Vanessa Gutiérrez, Xuan Bello o Lourdes Álvarez. Nomes a los qu'agora s'axunta Daniel García Granda, natural de La Pola Siero, y profesor d'Inglés nel Institutu Bernaldo de Quirós. García Granda tien publicaos cuatro llibros de poesía n'asturianu y delles traducciones y publicaciones en castellán.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
