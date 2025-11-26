El Principáu aprueba seis parques eólicos que rescatara Competencia n'ocho conceyos del Occidente

La conseyería de Ciencia, Industria y Empléu autorizó la construcción de seis parques eólicos nel occidente d'Asturies. Toes estes instalaciones enerxétiques, impulsaes pol grupu madrilanu Capital Energy, fueren rescataes pola Comisión Nacional de los Mercaos y la Competencia (CNMV) dempués de que Rede Eléctrica d'España camentara retira-yos los permisos de conexón por incumplir plazos alministrativos.

Los parques que llograron agora l'autorización alministrativa de construcción son los denominaos Turia, Sierra d'Eirúa, Brañadesella, Pousadoiro, Lausia y Herradura, que se van allugar en terrenes de los conceyos de Taramundi, Vilanova d'Ozcos, Eilao, Santiso d'Abres, A Veiga, Castropol, Boal y Coaña. En xunto van axuntar 34 aeroxeneradores con una potencia total instalada de más de 177 megavatios (MW).

Toos estos proyeutos de parques eólicos nel Occidente llevaben años de tramitación y el promotor tuvo qu'afayalos a los requerimientos qu'impunxo'l Gobiernu asturianu nel procesu d'evaluación ambiental. En dellos casos, por exemplu, tuvieron que se mover torres eóliques p'alloñales de núcleos de población.

Los seis parques eólicos fueron "salvaos" l'añu pasáu pola Comisión Nacional de los Mercaos y la Competencia (CNMC), qu'evitó que perdieren los permisos d'accesu y conexón a la rede como pretendía l'operador del sistema, Rede Eléctrica, al considerar que nun llograren en plazu la declaración d'impactu ambiental. Capital Energy interpunxo conflictu énte la CNMV y esta dexó ensin efectu les comunicaciones de caducidá (qu'obligaben a retomar dende cero tola tramitación de los parques, que n'Asturies duren, de media, siete años) al considerar los efectos retroactivos de les resoluciones del Principáu.

La decisión de la CNMV dexó a Capital Energy prosiguir cola tramitación de los parques Turia, Sierra d'Eirúa, Brañadesella, Pousadoiro, Lausia y Herradura y esti día publicó la resolución pola que la conseyería de Ciencia, Industria y Empléu otorga autorización almimistrativa previa del modificáu de los proyeutos y l'autorización alministrativa de construcción. Con estes autorizaciones, los seis parques completen la tramitación alministrativa y, pa la so execución, van facé-yos falta les autorizaciones urbanístiques.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"