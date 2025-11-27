Frenazu a una nueva llinia de negociu d'ArcelorMittal: la multinacional arrenuncia a la fábrica de polvu d'aceru pa impresión 3D d'Avilés

ArcelorMittal echa'l frenu na que diba ser una de les sos nueves llinies de negociu y de futuru n'Asturies. La multinacional siderúrxica anunció fai unos díes que "paraliza" l'actividá de la so filial ArcelorMittal Powders, entidá entamada pa fabricar nuna nueva planta d'Avilés polvu d'aceru p'abastecer a la industria de fabricación aditiva de pieces pa sectores como l'aeroespacial, la defensa, l'automoción, l'equipamientu médicu o la enerxía. Ye lo que se conoz como la impresión 3D. El polvu d'aceru diba ser la so "tinta".

Fontes de la compañía señalaron esti día que la decisión de parar el proyeutu "produzse depués de nun se cumplir, por motivos téunicos, los plazos con que se contaba pal entamu de la producción" industrial.

La multinacional constituyó ArcelorMittal Powders en payares de 2023 p'alzar a escala industrial l'actividá d'investigación, desarrollu y esperimentación sobre polvos d'aceru entamada nos centros d'I+D+i de la compañía. Avilés ye'l polu de desarrollu d'esti campu pal conxuntu de la multinacional y la compañía decidió allugar la so primer factoría nuna nave del PEPA, polígonu llevantáu sobre los terrenes d'antigües instalaciones siderúrxiques.

Ello ye una planta industrial de fusión d'aceru en fornu eléctricu y atomizáu por aciu de gas a alta presión. La infraestructura (una nave de 3.700 metros cuadraos) y la maquinaria va un añu que tán llistes y l'entamu de la producción industrial taba pendiente de que se completara la homologación de productos y se recibieren toes les autorizaciones. Sicasí, ArcelorMittal decidió "paralizar l'actividá" al nun cumplise'l cronograma previstu por unos "motivos téunicos" que la compañía nun quixo esplicar.

Na planta d'Avilés diben producise polvos d'aceru con dellos rangos afayaos a les necesidaes de les estremaes teunoloxíes de fabricación aditiva. Con una capacidá añal de producción de 1.000 tonelaes, na factoría diben trabayar ente 20 y 30 persones. Na so fase esperimental yá taben trabayando na planta 15 trabayadores y firmárense alcuerdos de collaboración con delles empreses. "La compañía va evaluar l'impactu de la decisión adoptada cola representación de los 15 trabayadores que tien esta entidá", señalaron esti día fontes d'ArcelorMittal en relación al futuru llaboral de la plantía.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"