L'Asociación del Camín de les Asturies echa a andar en Llaviana

L'Asociación del Camín de les Asturies –l'antigua ruta xacobea de los sieglos IX al XI qu'entraba al Principáu pel Puertu de Tarna, pa percorrer tol valle del Nalón y llegar a Uviéu pa enllazar col Camín Primitivu a Santiago de Compostela– yá ta entamada. Llaviana acoyó la xunta pa constituyir la directiva, que preside Rosa Álvarez Campal. Vicepresidentes van ser Carlos Cuesta y Monchu Calvo; secretariu, Alejandro Fernández; y tesoreru, José María Morán. Na xunta propúnxose que los alcaldes del Valle del Nalón seyan miembros natos y Adrián Barbón, presidente honoríficu.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"