Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L'Asociación del Camín de les Asturies echa a andar en Llaviana

Rosa Álvarez Campal va ser la presidenta

La xunta pa escoyer a la directiva del nuevu colectivu.

La xunta pa escoyer a la directiva del nuevu colectivu.

Sixto Cortina (Traducción)

L'Asociación del Camín de les Asturies –l'antigua ruta xacobea de los sieglos IX al XI qu'entraba al Principáu pel Puertu de Tarna, pa percorrer tol valle del Nalón y llegar a Uviéu pa enllazar col Camín Primitivu a Santiago de Compostela– yá ta entamada. Llaviana acoyó la xunta pa constituyir la directiva, que preside Rosa Álvarez Campal. Vicepresidentes van ser Carlos Cuesta y Monchu Calvo; secretariu, Alejandro Fernández; y tesoreru, José María Morán. Na xunta propúnxose que los alcaldes del Valle del Nalón seyan miembros natos y Adrián Barbón, presidente honoríficu.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT
  2. La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
  3. El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
  4. Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
  5. El primer gran temporal del otoño obliga a usar cadenas en cinco puertos de montaña de Asturias y Pajares ya está cerrado para camiones
  6. Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación
  7. La primera gran nevada del otoño en uno de los techos de Asturias: cinco centímetros de nieve, niños sin colegio y los ganaderos guardan las vacas hasta primavera
  8. Dimite el vicesecretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias que tildó a sus propios visados de 'sacadinero

L'Asociación del Camín de les Asturies echa a andar en Llaviana

Frenazu a una nueva llinia de negociu d'ArcelorMittal: la multinacional arrenuncia a la fábrica de polvu d'aceru pa impresión 3D d'Avilés

Frenazu a una nueva llinia de negociu d'ArcelorMittal: la multinacional arrenuncia a la fábrica de polvu d'aceru pa impresión 3D d'Avilés

El Principáu aprueba seis parques eólicos que rescatara Competencia n'ocho conceyos del Occidente

El Principáu aprueba seis parques eólicos que rescatara Competencia n'ocho conceyos del Occidente

La "Guapura" de ganar el premiu Teodoro Cuesta: esti ye'l poeta que llevó'l galardón (dotáu con 4.000 euros)

La "Guapura" de ganar el premiu Teodoro Cuesta: esti ye'l poeta que llevó'l galardón (dotáu con 4.000 euros)

Trés escueles rurales pa una "xuntanza" que recordar nel occidente d’Asturies

La Universidá d'Uviéu ficha a 11 figures clave pa revolucionar la so estratexa de futuru

La Universidá d'Uviéu ficha a 11 figures clave pa revolucionar la so estratexa de futuru

L'asturiana GAM zarra una emisión de bonos por 50 millones d'euros

L'asturiana GAM zarra una emisión de bonos por 50 millones d'euros

Asturies vuelve a metese ente les comunidaes líderes n'investigación: este ye'l gastu destináu en 2024

Asturies vuelve a metese ente les comunidaes líderes n'investigación: este ye'l gastu destináu en 2024
Tracking Pixel Contents