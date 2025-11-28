Esti ye'l programa del festival "Artístiques", coles obres escéniques y plástiques que se van estrenar mañana sábadu n'Uviéu

El festival Artístiques anunció les nueves obres escéniques y plástiques creaes específicamente pal eventu, que van estrenase mañana sábadu 29 de payares nos Kuivi Almacenes d'Uviéu. Les pieces, ellaboraes por muyeres xóvenes nel marcu del proyeutu, axúntense a la programación que combina artes escéniques, música y creación visual, y que tamién inclúi la primer Muestra d'Asturianada Electrónica.

La estaya d'artes escéniques fórmenla les actuaciones de danza de Xana Llaneza; el monólogu de la estudiante de la ESAD (Escuela Superior de Arte Dramáticu) Carmen Capellá; la performance de les tamién alumnes de la ESAD Adriana Yáñez, Nora Junquera y Julia Azcano y el monológu poéticu-escénicu de Paula Mata. D'esta manera, dende la organización del festival axuntaron a artistes yá afitaes con otres que tán cursando agora mesmo estudios nesti ámbitu y a les que quieren da-yos la oportunidá de poder crear y representar una obra nun escenariu afayadizu p'amosar el so llabor.

Les obres que van estrenase son "Materia Vivo" de Xana Llaneza, una pieza que, al traviés de la danza contemporánea, reflexa la llingua asturiana como territoriu vivu de memoria, identidá y resistencia; "Cuando pase l'iviernu", monólogu de Carmen Capellá que trata de les cuestiones a les que s'enfrenta una rapaza de 18 años cuando marcha de la casa na que se crió; "Bañu nel cristal", performance d'Adriana Yáñez, Nora Junquera y Julia Azcano na qu'afonden sobre l'autocuidáu y l'autodestrucción; y "Cadasorbu, cadamosca, cadaherida que me xurgo: d'abducciones, sangre seco y viesca frondosa" de Paula Mata, delles pieces qu'entemecen el monólogu, el poemariu y la escena y que xiren al rodiu temes como la muyer, el maltratu o la identidá.

Xunto a estes obres escéniques y a la música de la primer Muestra d'Asturianada Electrónica y los conciertos de Catuxa Salom y Süne -artistes gallega y vasca que mecen la tradición con soníos electrónicos de la so tierra-, ta la estaya d'artes plástiques.

Nella van crear y presentar una obra en vivo rellacionada cola mocedá, el feminismu y/o la diversidá cultural les artistes María Ortiz, Luzia Pedregal, Iratxe Esteve, Juls, Inés Benito, Clara Nieto, Celia Pandiella, Dido Carrero y les estudiantes de la ESAPA (Escuela Superior d'Arte del Principáu d'Asturies) Raquel Mañana y de la Escuela d'Arte d'Uviéu Lucía Álvarez. Too esto va poder vese mañana sábadu 29 de payares dende les 19.00 hores nos Kuivi Almacenes y con entrada de baldre.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"