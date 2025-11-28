Xixón acueye esti vienres na Llaboral la final del II Premiu d'Asturianada Obdulia Álvarez "La Busdonga"
S. C.
La final de la segunda edición del Premiu d'Asturianada Obdulia Álvarez "La Busdonga" celébrase esti vienres, 28 de payares, a les 19.00 hores, nel Teatru de La Llaboral de Xixón, nuna xornada que va poner en valor la tradición musical asturiana y el talentu emerxente de la comunidá. La entrada ye llibre y de baldre hasta completar aforu.
El certame, afitáu como una referencia esencial nel ámbitu de la canción asturiana, axuntará sobre l'escenariu a delles de les voces con mayor proyeición del momentu. Les persones finalistes son:
- Categoría femenina: Alicia Villanueva Megido y Lorena Corripio López.
- Categoría masculina: Esteban Verdeja Martínez y Manuel Roza Llera.
- Categoría moza: Marina Carbajosa González y Néstor Díaz González.
La dotación global del premiu asciende a 15.000 euros, distribuyíos nes trés categoríes: masculina (6.000 euros), femenina (6.000 euros) y moza (3.000 euros), dirixida a intérpretes menores de 22 años.
El xuráu va valorar el desempeñu de les persones participantes siguiendo los criterios recoyíos nes bases: conducta y actitú escénica, entonación y afinación, calidá de emisión y dicción vocal, ornamentación y matización, dificultá y variedá d'estilos y calidá llingüística.
La conseyería reivindica con esti certame'l legáu de la muyer que-y da nome y la importancia de la canción asturiana como patrimoniu cultural. El premiu rinde homenaxe a Obdulia Álvarez Díaz, "La Busdonga", una de les voces más destacaes del sieglu XX, reconocida pola so potencia vocal y pol so estilu únicu d'interpretar l'asturianada. La so forma de sentir y tresmitir esti xéneru convirtióla nun símbolu de la música popular asturiana y sigue siendo güei una fonte inagotable d'inspiración pa xeneraciones nueves d'intérpretes.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa
- Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
- El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- El primer gran temporal del otoño obliga a usar cadenas en cinco puertos de montaña de Asturias y Pajares ya está cerrado para camiones
- Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación