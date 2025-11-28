Xixón acueye esti vienres na Llaboral la final del II Premiu d'Asturianada Obdulia Álvarez "La Busdonga"

La final de la segunda edición del Premiu d'Asturianada Obdulia Álvarez "La Busdonga" celébrase esti vienres, 28 de payares, a les 19.00 hores, nel Teatru de La Llaboral de Xixón, nuna xornada que va poner en valor la tradición musical asturiana y el talentu emerxente de la comunidá. La entrada ye llibre y de baldre hasta completar aforu.

El certame, afitáu como una referencia esencial nel ámbitu de la canción asturiana, axuntará sobre l'escenariu a delles de les voces con mayor proyeición del momentu. Les persones finalistes son:

Categoría femenina: Alicia Villanueva Megido y Lorena Corripio López .

y . Categoría masculina: Esteban Verdeja Martínez y Manuel Roza Llera .

y . Categoría moza: Marina Carbajosa González y Néstor Díaz González.

II Premiu d’Asturianada Obdulia Álvarez La Busdonga. / Principáu

La dotación global del premiu asciende a 15.000 euros, distribuyíos nes trés categoríes: masculina (6.000 euros), femenina (6.000 euros) y moza (3.000 euros), dirixida a intérpretes menores de 22 años.

El xuráu va valorar el desempeñu de les persones participantes siguiendo los criterios recoyíos nes bases: conducta y actitú escénica, entonación y afinación, calidá de emisión y dicción vocal, ornamentación y matización, dificultá y variedá d'estilos y calidá llingüística.

La conseyería reivindica con esti certame'l legáu de la muyer que-y da nome y la importancia de la canción asturiana como patrimoniu cultural. El premiu rinde homenaxe a Obdulia Álvarez Díaz, "La Busdonga", una de les voces más destacaes del sieglu XX, reconocida pola so potencia vocal y pol so estilu únicu d'interpretar l'asturianada. La so forma de sentir y tresmitir esti xéneru convirtióla nun símbolu de la música popular asturiana y sigue siendo güei una fonte inagotable d'inspiración pa xeneraciones nueves d'intérpretes.

