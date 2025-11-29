Corvera fai sonar la gaita n'India: l'agrupación participa nel PU’s International Folclor Festival

La banda de gaites de Corvera fixo hestoria. Ye la primer vegada qu'una formación de gaites de nacionalidá española actúa nel PU’s International Folclor Festival, n'India. Según apuntó'l direutor de la banda, Bras Rodrigo Álvarez Prieto, la esperiencia "ta cargada de simbolismu y emoción". "Ufiertemos un espectáculu nun escenariu ensin precedentes: a los pies de la estatua más grande del mundu, el pimpanu monumentu de 182 metros dedicáu a Sardar Patel, una de les figures clave na independencia del país asiáticu, tocar delantre de la colosal obra, conocida como "The Statue of Unity", convirtióse nun momentu históricu lo mesmo pa la banda como pal festival", apuntó.

A lo llargo de la so estancia na India, los integrantes de la Banda de Gaites de Corvera compartieron col públicu internacional la bayura de la música asturiana, "espertando una gran espectación y convirtiéndose n'embaxadores culturales d'Asturies".

L'agrupación permanez nel festival hasta esti 29 de payares. Participó en delles actuaciones, desfiles y alcuentros culturales al par de representantes d'otros países. La so presencia refuerza'l calter internacional del festival y fai rescamplar el valor del patrimoniu musical asturianu más allá de les nueses fronteres, destacó'l direutor de la banda corverana, que remató: "Con esti viaxe, la Banda de Gaites de Corvera nun ye namás que lleve'l so soníu a otru continente, sinón que tamién pon a Asturies nel mapa de les grandes celebraciones mundiales del folclor".