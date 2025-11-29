Zafarranchu pa salvar el fornu de Saint-Gobain: estos son los últimos movimientos qu'entama la empresa

A finales de xunetu pasáu, la compañía Saint-Gobain Cristalería contrató a una brigada de soldadores cerámicos pa sellar los lladriyos refractarios de la zona de la bóveda que quedara más afectada pol accidente que dexó les instalaciones fabriles de La Maruca tremeciendo.

Aquella brigada foi l'últimu pasu del plan d'ataque de la empresa pa salvar el "fornu-float", daquella, tocáu y casi fundíu. Una intervención asemeyada a aquella vuelve agora a repetise: una de les bóvedes del "corazón de la fábrica" nun tira. Según supo esti periódicu, la situación d'una de les bóvedes ta tan en peligru que la direición de la compañía "ta valorando actuar sobre ella" otra vuelta. Y ye que l'artiluxu pierde tantu calor que va camín d'acabar cola capacidá de producción de la instalación cosa que, de producise, sería la puntilla pa una planta que lleva un añu a recostines d'una fola poco poderosa (l'añu pasáu, la empresa decidió zarrar el negociu de parabrís n'Avilés apostando toles cartes a la producción de vidriu pa construcción).

La intervención que ta nos planes de la compañía ye tirar escontra riba d'una pasarela que ta asitiada enriba d'una de les bóvedes cola mira d'asegurala. Concretamente, la idea ye soldar la bóveda entre el tercer y cuartu quemador.

Otres obres

La empresa tien más obres arreyaes al nuevu "fornu float" (l'actual ye de 2008 y va años qu'entrepasó tola so vida llaboral). Les obres más inmediates pasen pol valtar la torre del depósitu d'agua y de l'actual subestación eléctrica, que ta al llau. La direición de la compañía trabaya na idea de preparar la parrilla de salida por que la direición mundial de la compañía dea'l permisu pa entamar les obres d'una nueva instalación que confirmaría'l futuru de la compañía n'Avilés.

Esti permisu, según vien informando esti periódicu, pasa porque l'Estáu conceda a la compañía los fondos públicos que faen falta p'ayudar a la construcción de la infraestructura. Y, amás, pasa porque los trabayadores acepten baxase los sos sueldos "hasta un venti por cientu".

Si too esto se cumple, el calendariu entamaráse'l branu qu'entra.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"